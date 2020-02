Ranking atualizado: os 10 elencos mais caros do mundo fora da Europa

​Passada a janela de transferências internacionais do início de 2020, o site Transfermarkt, especializado no mercado de futebol, atualizou o ranking dos elencos mais valiosos do mundo. Pois, desconsiderando os times da Europa, que naturalmente lideram esta lista pelo poder de investimento e por contar com as grandes craques dos gramados, o ​Flamengo tem o plantel mais caro do planeta.

Conforme avaliação do portal, o elenco Rubro-Negro tem valor de mercado de R$ 144,2 milhões de euros, com Gabigol, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e Pedro sendo alguns de seus maiores ativos. Neste top 10 fora do Velho Continente, ainda aparecem outros quatro brasileiros: ​Grêmio (4º, 110,7 milhões de euros), ​Palmeiras (5º, 94,9 milhões de euros), ​São Paulo (6º, 85,5 milhões de eruos) e ​Corinthians (8º, 83 milhões de euros).

ELENCOS MAIS VALIOSOS​ ​VALOR DE MERCADO (em euros) ​1º – Flamengo ​144,2 milhões ​2º – River Plate-ARG ​138,6 milhões ​3º – Boca Juniors-ARG ​111,1 milhões ​4º – Grêmio ​110,7 milhões ​5º – Palmeiras ​94,9 milhões ​6º – São Paulo ​85,5 milhões ​7º – Vélez Sarsfield-ARG ​83,4 milhões ​8º – Corinthians ​83 milhões ​9º – Monterrey-MEX ​81,2 milhões ​10º – Tigres-MEX ​70,4 milhões

Além dos clubes do país, esta lista conta, apenas, com equipes de Argentina e México. Destaque, claro, para o River Plate, que é o segundo da relação com um grupo que vale 138,6 milhões de euros. As informações foram trazidas por ​GauchaZH.