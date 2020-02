Real Betis x Barcelona | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Vindo de uma eliminação precoce na Copa do Rei e vivendo um momento de turbulência em seus bastidores – cenário que coloca até mesmo o ​futuro de Lionel Messi sob debate -, o Barcelona tenta ‘juntar os cacos’ já no próximo domingo (9), quando visita o Real Betis pela rodada 23 do Campeonato Espanhol 2019/20. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Real Betis x Barcelona ​Motivo: ​23ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP) ​Árbitro: ​José María Sánchez Martínez (ESP) ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável Real Betis: Robles; Moreno, Batra, Mandi, Emerson, González, Joaquín, Canales, Guardado, Fekir; Iglesias​. ​Provável Barcelona: ​Ter Stegen; Alba (Roberto), Lenglet, Piqué, Semedo; Frenkie de Jong, Busquets, Rakitic; Griezmann, Messi, Ansu Fati.

Os Verdiblancos chegam para este compromisso contra os catalães com três ausências de peso no elenco: Andrés Guardado e William Carvalho se recuperam de lesões musculares, enquanto o ponta Juanmi está fora com uma lesão no pé. Feddal, no entanto, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Pelo lado do Barcelona, os problemas físicos também se acumulam. Luis Suárez, que passou por procedimento cirúrgico no mês de janeiro, ainda ficará um longo período afastado dos gramados, bem como o francês Ousmane Dembélé. ​Lionel Messi, que parece distante de sua melhor condição, deve seguir jogando ‘no sacrifício’ por sua importância para a equipe.

Últimos cinco jogos e campanha

​Real Betis ​Barcelona ​Portugalete 0 x 3 Real Betis (11/01) – Copa ​Ibiza 1 x 2 Barcelona (22/01) – Copa ​Real Betis 3 x 0 Real Sociedad (19/01) ​Valencia 2 x 0 Barcelona (25/01) ​R. Vallecano 2 (4) x (2) 2 Real Betis (23/01) – Copa ​Barcelona 5 x 0 Leganés (30/01) – Copa ​Getafe 1 x 0 Real Betis (26/01) ​Barcelona 2 x 1 Levante (02/02) ​Eibar 1 x 1 Real Betis (02/02) ​Bilbao 1 x 0 Barcelona (06/02) – Copa

Com um elenco bastante interessante montado para a temporada, o Real Betis pode ser tratado como uma decepção até aqui, ao menos em ​La Liga, onde ocupa apenas a décima terceira posição com 28 pontos somados. Neste momento, a equipe de Sevilla está distante da zona de rebaixamento e da zona de classificação à Europa League quase na mesma proporção. O Barcelona, aos trancos e barrancos é verdade, ainda se mantém bem vivo na briga pelo título espanhol. Com 46 pontos somados, está a apenas três de distância do líder Real Madrid.