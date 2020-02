Real Madrid prepara investida por estrela do City de R$ 1 bilhão; presença na Champions é ‘trunfo’

Punido severamente por ​burlar as regras do Fair Play Financeiro, o Manchester City já está no ‘olho do furacão’ das especulações de mercado. A incerteza de futuro que paira sobre o clube após o banimento da Champions League por duas temporadas já coloca as grandes estrelas do elenco no radar de outros gigantes do Velho Continente. Nem mesmo ​Guardiola escapa do burburinho, com o burburinho sobre uma ‘mudança de casa’ crescendo em torno do catalão.

Manchester City além de ser banido da UCL por 2 temporadas pode ser rebaixado pra quarta divisão kkkkkkk Imagina a DEBANDADA, a começar pelo Guardiola claro, pq ele é covarde. — mike (@CFCmaicon) February 16, 2020

Um dos clubes que planeja tirar vantagem do momento de instabilidade vivido pelo Manchester City é o Real Madrid. De acordo com o jornal britânico ‘​The Sun‘, o gigante espanhol tem o atacante Raheem Sterling como alvo e não poupará esforços para fechar sua contratação ao final desta temporada 2019/20.

Segundo a publicação, o atual valor de mercado do jogador inglês de 25 anos está avaliado em £180 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão na cotação atual), cifras pesadas até mesmo para um clube poderoso como o Real Madrid. O fator ​Champions League, no entanto, pode acabar facilitando a investida dos merengues. Além disso, o camisa 7 nunca escondeu seu sonho de um dia jogar em La Liga, o que aumenta a expectativa do gigante da capital em torno de sua chegada.