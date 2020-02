Real Madrid segue sonhando com Mbappé e define “moeda de troca” por chegada do francês

Já pensando na temporada 2020/21, o Real Madrid tem um desejo ambicioso: contratar o francês Kylian Mbappe e transformá-lo no jogador mais caro da história do futebol. Anteriormente de olho em Neymar, o foco do clube espanhol parece ter mudado no Paris Saint-Germain. Para isso, a equipe merengue precisa abrir mão de um atleta no elenco visando contratar Mbappe.

E o escolhido deverá ser o meia Isco. Segundo o jornal inglês The Sun, o nome do atleta espanhol é o mais cotado para deixar o clube. A informação foi reproduzida pelo site da ​ESPN Brasil. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria engajado em fazer a negociação acontecer o mais rápido possível, antes mesmo do dia 1º de julho, quando a janela se abre de forma oficial.

Sendo assim, Isco seria colocado em um status de jogador negociável, de forma que o Real aguardaria propostas pelo jogador de 27 anos. Os valores aguardos pela equipe seriam em torno de 65 milhões de euros, aproximadamente R$ 300 milhões. Até o momento, o atleta não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Zinedine Zidane, pois fez somente 20 partidas na temporada, com dois gols marcados.

O @realmadrid gasta tanto dinheiro com jogadores desnecessários, deveria gastar e contratar o @KMbappe e o Mané (Liverpool). — Fernando Skider (@fernandoskider) February 15, 2020

Clubes ingleses entram na briga

O destino de Isco poderá ser o futebol inglês. Ainda segundo o site da ESPN, Arsenal e Chelsea devem ser os favoritos na corrida pela contratação do meia, mas até o próprio Paris Saint-Germain poderá fazer uma oferta. Correm por fora o Totttenham e o Liverpool, que estiveram interessado no atleta em outros momentos, mas que deixam a possível negociação fora de suas prioridades.