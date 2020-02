Real Madrid x Celta de Vigo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Um jogo para, no mínimo, manter a diferença aberta para o maior rival. Neste domingo, o Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, entra em campo pela 24ª rodada da competição para enfrentar o Celta de Vigo, que é apenas o 17º colocado e que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Com 52 pontos conquistados até aqui, o time merengue vem de cinco vitórias consecutivas em La Liga, o que denota a sua fome de título. Jogando em casa, tenta manter esta sequência para lá de positiva.

Ficha técnica​ Real Madrid x Celta de Vigo​ ​Data 16/02/2020​ ​Hora 17h (horário de Brasília)​ ​Local Santiago Bernabéu, em Madri​ ​Árbitro ​Javier Alberola Rojas ​VAR ​José Luiz Munuera Montero ​Onde assistir ESPN Brasil​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid​ Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos e Valverde; Isco, Benzema e Vázquez​. ​Celta de Vigo ​Blanco; Murillo, Araujo e Aidoo; Vázquez, Yokuslu, Beltran e Olaza; Rafinha; Aspas e Smolov.

No Real Madrid, a principal novidade deve estar no banco de reservas, com o belga Eden Hazard ficando à disposição do técnico Zinedine Zidane – por conta de uma lesão no tornozelo, o atleta não joga desde novembro. Ele deve ter a companhia de Luka Modric, que entra em uma espécie de rodízio no meio-campo. Pelos lados do Celta, Kevin Vázquez volta de suspensão, No ataque, a tendência é que, novamente, Aspas seja o parceiro Smolov, com Rafinha fazendo a transição.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

REAL MADRID​ CELTA DE VIGO​ ​Valladolid 0 x 1 Real Madrid (26/01) ​Athletic Bilbão 1 x 1 Celta (19/01) ​Zaragoza 0 4 Real Madrid (29/01)* ​Mirandés 2 x 1 Celta (23/01)* ​Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid (01/02) ​Celta 0 x 0 Eibar (26/01) ​Real Madrid 3 x 4 Real Sociedad (06/02)* ​Valencia 1 x 0 Celta (01/02) ​Osasuña 1 x 4 Real Madrid (09/02) ​Celta 2 x 1 Sevilla (09/02)

É um duelo, sim, para o Real mostrar a razão pela qual está na frente do Barcelona e se coloca, no momento, como o principal candidato ao título de La Liga.

*Copa do Rei