Real Madrid x Manchester City | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Se você ainda não tinha programação definida para a quarta-feira de Cinzas (26), acabou de ganhar. Pelas oitavas de final da ​Champions League 2019/20, dois dos elencos mais caros do futebol mundial se encontram: Real Madrid e Manchester City, clubes badalados e repletos de craques, inclusive em suas respectivas comissões técnicas. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Real Madrid x Manchester City ​Motivo: ​Jogo de ida das oitavas da Champions League 2019/20 ​Data: ​26/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) ​Árbitro: ​Daniele Orsato (ITA) ​Onde assistir: ​Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável Real: Courtois: Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinícius Júnior, Benzema​ ​Provável City: ​Éderson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Agüero, Bernardo Silva.

Convivendo com problemas no departamento médico desde sua pré-temporada, o Madrid parecia que chegaria a este compromisso com seu elenco quase completo, exceção à Marco Asensio, que se recupera de uma grave lesão no joelho. Contudo, a partida do último final de semana contra o Levante tirou uma das grandes estrelas do time merengue de ação: ​Eden Hazard. O atacante sofreu uma fissura na fíbula e pode perder até mesmo o jogo da volta.

Pelo lado do City, Guardiola também tem uma baixa de peso e de difícil substituição, apesar do riquíssimo elenco: trata-se do veloz ponta Raheem Sterling, jogador que inclusive aparece na suposta ​’lista de desejos’ do Real para a temporada 2020/21. Leroy Sané ainda está em fase final do processo de recuperação de uma grave contusão no joelho, e dificilmente será utilizado pela comissão técnica do clube inglês nesta partida.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Real Madrid ​Manchester City ​Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid (01/02) ​Manchester City 4 x 0 Fulham (26/01) – Copa ​Real Madrid 3 x 4 R.Sociedad (03/02) – Copa ​Manchester City 0 x 1 United (29/01) – Copa ​Osasuña 1 x 4 Real Madrid (09/02) ​Tottenham 2 x 0 Manchester City (02/02) ​Real Madrid 2 x 2 Celta de Vigo (16/02) ​Manchester City 2 x 0 West Ham (19/02) ​Levante 1 x 0 Real Madrid (22/02) ​Leicester 0 x 1 Manchester City (22/02)

Vindo de dois tropeços consecutivos em ​La Liga, o Real Madrid testemunhou seu arquirrival local, o Barcelona, tomar a liderança da competição nacional. Na Champions, a equipe da capital espanhola avançou às oitavas como segunda colocada do grupo A, vencido pelo PSG.

Se a disputa pelo título nacional na Espanha segue em aberto, não podemos dizer o mesmo na Inglaterra. O City está a nada menos que 22 pontos de distância do líder Liverpool, e deve terminar a competição na ‘honrosa’ segunda posição. Avançou ao mata-mata continental como líder de chave, conquistando o fraco grupo C de Atalanta, Shakhtar e Dínamo Zagreb.