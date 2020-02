Real Madrid x Real Sociedad | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após a surpreendente eliminação do atual campeão Valencia pelo Granada, os gigantes do futebol espanhol ligam o alerta para possíveis ‘zebras’ nas fases agudas da Copa do Rei. Na próxima quinta-feira (6), o Real Madrid recebe a perigosa Real Sociedad, jogo único que definirá mais um semifinalista do mata-mata nacional. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Real Madrid x Real Sociedad ​Motivo: ​Quartas de final da Copa do Rei 2019/20 ​Data: ​06/02/2020 ​Hora: ​15h (de Brasília) ​Local: ​Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) ​Árbitro: ​Antonio Mateu Lahoz ​Onde assistir: ​Sem transmissão

Prováveis escalações

​Provável Madrid: ​Areola; Nacho, Varane, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Jovic, Vinicius Júnior. ​Provável Sociedad: ​Remiro; Monreal, Le Normand, Elustondo, Zaldúa; Zubeldia, Portu, Sangalli, Odegaard, Januzaj; Isak.

Zidane tem usado a Copa do Rei como oportunidade para rodar algumas peças de seu elenco. Mantendo a estratégia, é bastante provável que vejamos uma formação modificada, recheada de brasileiros: Militão deve aparecer na zaga, enquanto ​Vinícius Junior e Rodrygo devem fechar a trinca ofensiva ao lado de Luka Jovic.

A Real Sociedad, que aposta suas fichas nesta competição, vai a campo com o que tem de melhor à disposição. As baixas ficam a cargo de Illarramendi e David Zurutuza, atletas que estão no departamento médico de longa data. A grande esperança do clube basco para este difícil duelo eliminatório é o norueguês Martin Odegaard, ex-Madrid.

Últimos cinco jogos

​Real Madrid Real Sociedad​ ​Real Madrid 2 x 1 Sevilla (18/01) ​Real Betis 3 x 0 Real Sociedad (19/01) ​Unionistas 1 x 3 Real Madrid (22/01) – Copa ​Real Sociedad 2 x 0 Espanyol (22/01) ​Real Valladolid 0 x 1 Real Madrid (26/01) ​Real Sociedad 3 x 0 Mallorca (26/01) ​Zaragoza 0 x 4 Real Madrid (29/01) ​Real Sociedad 3 x 1 Osasuña (29/01) ​Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid (02/02) ​Leganés 2 x 1 Real Sociedad (02/02)

Líder de ​La Liga com 2019/20 com 49 pontos – contra 46 do Barcelona, segundo colocado -, o Real sonha com a dobradinha nacional para apagar, em definitivo, a errática temporada de 2018/19. Comandada por Imanol Alguacil, a Real Sociedad tem sido uma rival competente nas competições nacionais, sendo a atual oitava colocada do Espanhol com 34 pontos, a apenas dois de distância da zona de classificação para competições europeias