Real Sociedad x CD Mirandés | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Esses dois clubes ‘ressignificaram’ o impossível, eliminaram rivais de primeiríssimo escalão e agora são semifinalistas da ​Copa do Rei 2019/20, a edição das surpresas. Real Sociedad e CD Mirandés, um destes estará na grande decisão. Nesta quinta (13), saberemos quem sairá na frente neste embate, com o jogo de ida programado para acontecer no Anoeta, cada do time basco. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Real Sociedad x CD Mirandés ​Motivo: ​Jogo de ida das semifinais da Copa do Rei 2019/20 ​Data: ​13/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP) ​Árbitro: ​Jesús Gil Manzano (ESP) ​Onde assistir: ​ESPN

Prováveis escalações

​Provável Sociedad: Remiro; Monreal, Elustondo, Normand, Zaldua; Zubeldia, Oyarzabal, Odegaard, Merino, Portu; Isak​. ​Provável Mirandés: ​Limones; Franquesa, González, Onaindia, González; Sanchez, Malsa, Merquelenz, Peña, Rey; Matheus Aias.

Vivendo uma fase espetacular, a equipe do país basco é a atual sexta colocada em La Liga e vem chamando muita atenção por seu futebol ofensivo e moderno. Os grandes destaques do time de Imanol Alguacil são o norueguês Odegaard e o ​centroavante Alexander Isak, que tomou a titularidade de Willian José e vem empilhando bolas na rede desde então.

Pelo lado do modesto CD Mirandés, clube que disputa a segunda divisão espanhola, os nomes a serem monitorados são Merquelenz, meia-atacante que pertence à própria Real Sociedad; e o brasileiro Matheus Aias. São os principais goleadores da equipe de Mirandés no torneio.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Real Sociedad ​CD Mirandés ​Real Sociedad 3 x 0 Mallorca (26/01) ​Málaga 2 x 2 Mirandés (26/01) ​Real Sociedad 3 x 1 Osasuña (29/01) – Copa ​Mirandés 3 x 1 Sevilla (30/01) – Copa ​Leganés 2 x 1 Real Sociedad (02/02) ​Mirandés 0 x 0 Rayo Vallecano (02/02) ​Real Madrid 3 x 4 Real Sociedad (06/02) – Copa ​Mirandés 4 x 2 Villarreal (05/02) – Copa ​Real Sociedad 2 x 1 Athletic Bilbao (09/02) ​Sporting Gijón 2 x 2 Mirandés (09/02)

Para chegar às semifinais, a Real Sociedad eliminou Becerril, AD Ceuta, Espanyol, Osasuña e Real Madrid, com a grande vitória por 4 a 3 em pleno Santiago Bernabéu como performance de destaque na sólida campanha. O CD Mirandés, por sua vez, é o ‘conto de fadas’ entre os semifinalistas da Copa do Rei: bateu Coruxo FC e UCAM Murcia com dificuldades nas duas primeiras rodadas, e desde então só deixou pelo caminho rivais que disputam ​La Liga, como Celta de Vigo, Sevilla e Villarreal.