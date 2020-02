Recepção a Honda mostra que a torcida do Botafogo merece dias melhores

Keisuke Honda chegou ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira, dia 7, e logo de cara​ teve o primeiro contato com a torcida. Esta, que foi o principal motivo para o japonês ter vindo ao Brasil, fez com que recusasse propostas da Europa e Ásia.

No aeroporto, mais de 2 mil fanáticos cantando pelo amor à camisa. Honda era só detalhe. Quem foi até o Galeão estava ali pela simples paixão ao clube. Isso ficou evidente quando a chegada do jogador atrasou e a torcida continuou cantando e pulando como se estivesse dentro do Nilton Santos. Quando finalmente Honda apareceu, não foi uma música qualquer que foi cantada, mas sim, o hino do ​Botafogo.

“Nunca vi algo tão bonito na minha vida”. O atleta de 33 anos, que teve passagens por clubes históricos como o Milan, afirma que ficou impressionado com os torcedores alvinegros e que esse é o maior desafio de sua vida. No sábado, ​Keisuke Honda foi apresentado oficialmente no Nilton Santos, diante de 13 mil pessoas.

QUE FESTA!  Em manhã de apresentação oficial de Honda, torcida do BOTAFOGO dá show no Nilton Santos e recebe craque japonês em grande estilo! #HondaChegou ⭐️  Vitor Silva / Botafogo pic.twitter.com/txn9w4QlY5 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2020

Essa torcida já sobreviveu por tanta coisa, que somente os que realmente amam sobraram. Os mais velhos viram o clube ficar 21 anos sem ganhar um título sequer. Por sua vez, quem nasceu depois de 1995, só viu título do Campeonato Carioca. Acostumados com amadorismo da diretoria, falta de transparência, corrupção e zero planejamento, a torcida do Botafogo é o maior patrimônio do clube.

“O Botafogo é uma fortaleza e sua torcida jamais se renderá”.

E nunca se rendeu. A resistência é o que mantém o clube vivo até agora, seguindo-o nas boas e nas más. Os dias melhores eventualmente virão, e se tem alguma torcida que merece os dias de glória é a do Botafogo de Futebol e Regatas.