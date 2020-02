Reconstrução turbulenta: Cruzeiro vive seu pior início de Mineiro em 17 anos

O lema do ​Cruzeiro para 2020 é reconstrução, mas os primeiros meses da nova realidade têm sido realmente desafiadores para o gigante. Com um elenco enxuto, recheado de jovens da base e sem estrelas, o clube celeste tem esbarrado em enormes dificuldades já no Estadual, e os números na competição preocupam e ligam um ‘sinal amarelo’ na Toca.

Como destaca o ​Globoesporte, o Cruzeiro não sabe o que é vitória no Mineiro há três rodadas, sequência negativa que fez deste seu início de competição o pior do clube em 17 anos. A última vez que o clube mineiro chegou à sétima rodada com menos de 12 pontos somados foi em 2004, com três vitórias, um empate e duas derrotas nos 6 primeiros jogos do Estadual.

Outras estatísticas negativamente inéditas também chamam atenção na campanha atual. Atual quinto colocado na tabela de classificação, o Cruzeiro de 2020 está, neste momento, fora da zona de classificação para as semifinais. Contraste imenso se compararmos ao cenário de 2005 a 2019, quando a Raposa chegou à sétima rodada sempre na primeira ou na segunda posição do Estadual. Outra marca negativa foi estabelecida na derrota da última quinta para a Tombense: desde 2015, o time celeste não era batido por um rival interiorano.