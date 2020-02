Record TV apresenta para a imprensa o quadro “Made in Japão”, do Domingo Show – Bastidores

Sabrina Sato comanda o novo formato do dominical.

Nesta quinta-feira, 13/02, imprensa e mercado publicitário puderam entrar no clima do que será o reformulado Domingo Show, atração da Record TV que estreia no dia 8 de março, sob comando de Sabrina Sato: nada menos que um encontro descontraído com o público. Na ação multiplataforma “Experience Day”, transmitida ao vivo pelas redes sociais da emissora, convidados acompanharam em estúdio uma divertida prova do game Made in Japão, aguardado reality show que fará parte do programa. Encararam a brincadeira influenciadores digitais, jornalistas e representantes da publicidade.

Na atividade “Restaurante Puxa-Puxa”, equipes se esticavam sobre uma superfície escorregadia, presas a correntes elásticas curtas, para preencher um recipiente com o líquido contido em copos que seus competidores transportavam em bandejas (fotos neste email). Um juiz e um apresentador vindos diretamente do Japão, além de Sabrina, ditavam as regras do jogo, bem como anunciavam seus vencedores.

O desafio foi enfrentado com irreverência pelos influenciadores Gabi Lopes, Dani Russo, Lucas Selfie, Thiago Pasqualotto (“Morri de Sunga Branca”), Ale Xavier (“Desimpedidos”), John Drops, Dudu Guimarães e pela holandesa Nienke, além de pela jornalista Fabíola Gadelha e por representantes do mercado publicitário. A torcida, animada, aplaudiu!

“Domingo é isso: bagunça com todo o mundo na frente da TV! E o nosso programa tem a cara da família, pois é divertido, leve, engraçado. É a cara de todos nós! Ele é colorido!”, define Sabrina Sato, referindo-se ao Domingo Show como um todo.

O reality Made in Japão, apresentado nesta quinta, é apenas um dos quadros da nova atração. Formato inédito no Brasil, trata-se de um game, capitaneado por Sabrina, em que dez celebridades terão de enfrentar animadas provas no melhor estilo japonês. Quem vencê-las ganhará vantagem no jogo e uma bela recompensa, enquanto os perdedores enfrentarão um castigo, ambos inspirados nos costumes nipônicos. O desafio vai muito além dos jogos, já que os famosos terão de morar juntos, aguentando a pressão da competição e da convivência. Quem levar a melhor na final sairá com R$ 500 mil.

“É um programa que eu sempre quis fazer!”, comemora Sabrina.

Outras atrações

Após a dinâmica, jornalistas convidados –que também visitaram a casa em que os participantes do Made in Japão são confinados– puderam tirar suas dúvidas e adiantar outras novidades em entrevista coletiva com Sabrina Sato e a equipe de direção do novo Domingo Show.

Fernando Soares Pereira, diretor-geral do programa, explicou que já estão em curso as gravações de outras atrações inéditas. “A gente está com uma logística diferente, gravando o reality de uma só vez e conduzindo os outros quadros. Vamos sentindo o desempenho de cada um no decorrer dos domingos”, instiga.

O “Experience Day” foi transmitido em tempo real pelas plataformas Twitter (@PgmDomingoShow), Facebook (/domingoshow), YouTube (/domingoshow) e R7.com.

A partir de hoje, ainda, todas elas (incluindo o Instagram @domingoshow) serão atualizadas diariamente com conteúdos que mostram bastidores das gravações, testes de quadros, looks da apresentadora e uma série de outros vídeos exclusivos.

O Domingo Show com Sabrina Sato estreia no dia 8 de março e vai ao ar semanalmente, sempre das 11h às 14h.