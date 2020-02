RecordTV Rio conquista novamente vice-liderança em todas as faixas – Audiência da TV

À noite , a emissora carioca marcou 7 pontos e 13% de share , consolidando a vice-liderança em todas as faixas.

Pela manhã , a RecordTV Rio também foi vice-líder, com 4,4 pontos e 17% de share.

O Balanço Geral RJ na sexta-feira, 14/02, alcançou novamente a vice-liderança. Pilotado por Tino Jr. na faixa das 11h50 às 15h15, o maior jornalístico da emissora registrou média de 8 pontos e 19% de share.

A Hora do Venenoso consolida a vice-liderança e alcança 8,3 pontos

Nesta sexta-feira, 14/02, o quadro A Hora do Venenoso foi vice-líder no Rio de Janeiro. No ar das 14h33 às 15h16, a atração, apresentada por Tino Jr. e Amin Khader, marcou 8 pontos de média e 21% de share

Cidade Alerta Rio alcança 9 pontos e mantém-se mais uma vez a vice-liderança

Nesta sexta-feira, 14/02, o Cidade Alerta Rio foi mais uma vez vice-líder no Rio de Janeiro. No ar das 17h55 às 19h45, o jornalístico, liderado por Ernani Alves, marcou 7 pontos de média e 13% de share.

Fonte: KANTAR IBOPE Media Workstation Base: Total de Ligados

Com informações da assessoria de imprensa da Record TV.