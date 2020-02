Red Bull Bragantino x Ituano | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Badalado para 2019/20 pelo ​grande investimento e mercado forte, o Red Bull Bragantino ainda busca a melhor forma sob comando do recém-chegado Felipe Conceição. Na próxima sexta (28), o atual campeão da Série B terá um importantíssimo duelo contra o Ituano, partida valiosa para as duas equipes seguirem sonhando com a classificação no ​Paulistão. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Red Bull Bragantino x Ituano ​Motivo: ​8ª rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​28/02/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) ​Árbitro: ​Douglas Marques das Flores (SP) ​Onde assistir: ​SporTV e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Red Bull: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno (Ligger), Edimar; Matheus Jesus, Barreto (Uillian Correia), Vitinho; Artur, Morato, Ytalo.​ ​Provável Ituano: ​Pegorari; Pacheco, Suéliton, Ricardo Silva, Breno Lopes; Baralhas, Serrato, Corrêa; Luizinho, Yago, Gabriel Taliari.

Com poucas semanas de trabalho à frente do ​Red Bull Bragantino, o técnico Felipe Conceição ainda busca o melhor desenho tático. Virtudes apareceram na partida da rodada passada contra o Santo André, mas o maior número de finalizações não se transformou em gols. A trinca ofensiva com Artur, Morato e Ytalo deve se manter, mas o meio pode ter mudanças.

Empolgado pelo bom momento, o Galo de Itu deve ir a campo com a mesma formação que dominou o Santos na rodada passada. Destaque para o experiente Corrêa, capitão do time, autor de um golaço contra o ​Peixe.

Últimos jogos e campanha no torneio

​​

​Red Bull Bragantino ​Ituano ​Novorizontino 0 x 0 Red Bull Bragantino (30/01) ​Ituano 2 x 2 Botafogo-SP (29/01) ​Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras (02/02) ​Água Santa 1 x 1 Ituano (02/02) ​Mirassol 2 x 0 Red Bull Bragantino (07/02) ​Novorizontino 0 x 0 Ituano (09/02) ​Red Bull Bragantino 3 x 0 Oeste (15/02) ​Ituano 1 x 0 Ponte Preta (17/01) ​Santo André 1 x 0 Red Bull Bragantino (23/02) ​Ituano 2 x 0 Santos (22/02)

Pouco brilho ou destaque na campanha do clube de Bragança Paulista no Estadual, ao menos até o momento. O ponto alto aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o ​Palmeiras mas, no mais, campanha de apenas 8 pontos em sete rodadas. Para sua sorte, o grupo D da competição está nivelado por baixo: seu líder é o Guarani, com apenas 9 pontos.

O Ituano, por sua vez, vive um momento positivo após um início bem ruim de temporada. São duas vitórias consecutivas e esperança reacesa no grupo C: com 9 pontos conquistados, está à um de distância do segundo colocado, Mirassol, e três do líder São Paulo.