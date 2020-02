Red Bull Bragantino x Palmeiras | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​A quarta rodada do Paulistão 2020 reserva um interessante confronto entre duas equipes que se encontrarão na Série A do Brasileirão: ​Red Bull Bragantino e Palmeiras. Enquanto o Verdão busca sua terceira vitória em quatro jogos, o ‘novo rico’ de Bragança Paulista ainda mira o primeiro triunfo na competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Red Bull Bragantino x Palmeiras ​Motivo: ​Quarta rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​02/02/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) ​Árbitro: ​Thiago Duarte Peixoto (SP) ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Red Bull: ​Júlio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Barreto; Edimar, Tubarão (Artur), Uillian Corrêa, Ytalo, Claudinho; Thonny Anderson. ​Provável Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), G. Gómez, Victor Luís; Ramires, Zé Rafael, Scarpa (G. Menino), Lucas Lima, Verón; Willian (Luiz Adriano).

Comandando por Felipe Conceição, o Red Bull Bragantino vai a campo com uma formação bem parecida das últimas rodadas, apesar de ter performado abaixo do esperado. A única grande dúvida fica a cargo do sistema ofensivo, com Artur e Bruno Tubarão disputando posição.

Pelo lado do ​Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo gostou do que viu na terceira rodada: mesmo com modificações importantes, sua equipe rendeu bem e goleou por 4 a 0. Ainda não se sabe se o treinador retornará com os poupados Felipe Melo, Luiz Adriano e Gabriel Menino, ou se manterá a formação do último meio de semana.

Campanha no Paulistão 2020

​Red Bull Bragantino Palmeiras​ ​Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino (23/01) ​Ituano 0 x 4 Palmeiras (22/01) ​Red Bull Bragantino 0 x 1 Inter de Limeira (27/01) ​São Paulo 0 x 0 Palmeiras (26/01) ​Novorizontino 0 x 0 Red Bull Bragantino (30/01) ​Palmeiras 4 x 0 Oeste (29/01)

Com duas atuações convincentes e uma performance equilibrada no único clássico que jogou até aqui, o Verdão vive um bom começo de temporada. O mesmo não se pode dizer do Red Bull Bragantino, que apesar do mercado agressivo e de belas contratações, sequer conseguiu balançar as redes em seus três primeiros compromissos oficiais de 2020.