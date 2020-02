Rede abre novas vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Rede faz parte do grupo Itaú Unibanco e é uma empresa adquirente, sendo uma das responsáveis pela captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Elo, American Express, Hipercard, Hiper, Diners Club International, Cabal, Discover, China Union Pay, Aura, Sorocred, Coopercred, Sicredi, Mais!, Calcard, Banescard, Avista! e de débito das bandeiras MasterCard Maestro, Visa Electron, Cabal Débito, Sicredi Débito e de cartões de benefícios para refeição, alimentação, combustível, premiação e outros, das bandeiras Cabal Vale, GreenCard, BNB Clube, Nutricash, Planvale, Sapore Benefícios, Sodexo, Sorocred, Ticket, ValeCard, Verocheque, VR, no território brasileiro.

A empresa oferece diversos produtos, máquina de cartão de crédito e débito, carteira digital e serviços a estabelecimentos comerciais credenciados, a sede da empresa fica no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo.

Cargos disponíveis

Executivo de Qualidade

Executivo Comercial Externo

Executivo Remoto

Executivo de Grandes Contas

Executivo Remoto Correntista

Executivo Digital

Executivo Comercial

Analista de Sistemas

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio academia

Auxílio creche

Cesta de natal

Convênio com empresas parceiras

Desconto em produtos

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Vale alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o link: https://www.vagas.com.br/empregos/rede