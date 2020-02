Reforço de peso, Rodriguinho abre o jogo e revela escolha por Bahia: ‘crescimento maior ainda’

​O ​Bahia começou a semana agitada e também com o pé direito. Nesta segunda-feira (17), o Esquadrão de Aço anunciou a contratação do meio-campista Rodriguinho, que assinou contrato até 2021, com possibilidade de renovação por mais um ano. O clube baiano adquiriu 40% dos direitos econômicos do atleta. Durante a tarde, o jogador foi oficialmente apresentado no CT Evaristo de Macedo.

Durante a coletiva de imprensa, o atleta falou sobre a recuperação da lesão na coluna e afirmou que está motivado para entrar em campo. “Sofri com a coluna ano passado. Superei, graças a Deus. Isso nunca tinha acontecido na minha carreira, período difícil, passar tanto tempo sem jogar, por uma lesão que não é comum. Deixo meu agradecimento ao pessoal do DM do Cruzeiro, cuidou bem de mim. Estou motivado a fazer um excelente trabalho, me preparar bem, atingir meu auge para ajudar o Bahia a conquistar todos os objetivos”, disse.

Foto: Felipe Oliveira/Bahia/Divulgação

O meia ainda revelou a escolha pelo Esquadrão de Aço e elogiou a estrutura do clube. “O Bahia tem poder econômico interessante no momento, estrutura muito boa, time competitivo, treinador de respeito. Me deu estabilidade maior na carreira agora. Contrato de dois anos, com possibilidade de mais um. Já tenho certa idade. O projeto que foi apresentado do que o clube espera e deseja para os próximos anos, crescimento maior ainda, isso me trouxe até aqui. Maior clube do Nordeste, isso me convenceu a vir para cá”, completou.

Grande contratação…o Bahia merece..é gigante

Rodriguinho — Carlinhos (@cpcarlinhos) February 17, 2020

É preciso elogiar a ótima janela de transferências que o Bahia fez. Contratar Rodriguinho, como disse o presidente, por menos da metade do que ele recebia no Cruzeiro, torna a chegada do meia uma grande contratação. Saudável, é titular de fazer diferença. — Matheus Costa (@MatheusCostaMMA) February 17, 2020

Além disso, contou sobre a expectativa para a temporada. “A expectativa sempre existe em torno dessa camisa. Me passaram que o pessoal vem cobrando há bastante tempo um camisa 10, não desrespeitando os companheiros que estão aqui. Chego ansioso, com muita vontade de suprir essa necessidade, fazer meu melhor, ser respeitado pelo meu trabalho. Muito motivado para ajudar o Bahia a crescer cada vez mais. Espero que seja um ano de vitórias para a gente, de conquistas. Que a gente possa conquistar nossos objetivos”, finalizou.

Créditos foto de capa: Felipe Oliveira/Bahia/Divulgação