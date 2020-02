Reforço do ano, Honda manda mensagem à torcida do Botafogo; Jefferson deseja boas-vindas ao japonês

A contratação de Honda pelo​ Botafogo mexeu com o futebol brasileiro. O japonês é um dos grandes nomes do país, já tendo atuado por Nagoya Grampus, VVV-Venlo, CSKA Moscou, Milan, Pachuca, Melbourne Victory, e Vitesse. O craque atualmente tem 33 anos de idade e chega como o grande reforço do ano.

Após o duelo diante do Caxias, pela Copa do Brasil, o técnico Alberto Valentim elogiou o meio-campista e revelou como será a comunicação com o atleta: “Vai nos trazer além da qualidade técnica. Terá um período de adaptação, num país onde nunca trabalhou. Jogou em alto nível, chegou a jogar no Milan. Vai nos ajudar nesse aspecto de ajudar os mais jovens. Não falo nada (de japonês). Sorte que ele jogou na Itália. Vamos falar em italiano. Meu inglês é ruim. Mas ele tem que se virar para aprender português. Ele que se vire. Ele é inteligente, vai conseguir”, disse.

Honda deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira (07), às 15h25 (horário Brasília), após assinar por uma temporada com o Glorioso. Através do Twitter, o meia mandou um recado aos torcedores: “Estou a caminho do Brasil. Vocês são minha motivação. Obrigado”, escreveu o craque.

I’m heading to Brazil. You are a my motivation. Thanks. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 7 de fevereiro de 2020