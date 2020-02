Reforço “experiente” do Cruzeiro acredita que pode crescer ao lado de garotos da base

​Dentro da reformulação proposta pelo ​Cruzeiro, Everton Felipe chega, sim, como uma espécie de referência mesmo com apenas 22 anos. Isso pelo fato de, em meio a diversos jogadores oriundos da base, ele carregar consigo a experiência de já ter jogado em clubes como ​São Paulo, ​Athletico-PR e Sport, somando mais de cem partidas de Série A ao longo da, até o momento, curta carreira.

Jogador que o Cruzeiro pode trazer é nível Everton Felipe ou apostas, contratações que alavanca o MKT é de jogador badalado — Matheus OliveirA (@matheus_CEC_) January 31, 2020

No entanto, o reforço azul acredita que que tem o que aprender com os companheiros que praticamente debutam no profissional. Aliás, na visão do meia-atacante, o que a Raposa está fazendo, ao valorizar os pratas da casa, deveria servir de exemplo. Ou seja, ele trazendo o conhecimento de fora e a meninada carregando o sentimento de paixão pela equipe é uma junção que tende a dar certo. “É a base que dá retorno, é aquele menino da base que vive no clube há quatro ou cinco anos que vai dar a vida pelo clube. Não que outros jogadores não deem, mas você tem o sentimento maior pelo clube, jogando desde a base, sofrendo, e quando recebe a oportunidade no profissional você quer dar a vida pelo clube (…). Isso é o mais bonito de tudo, ver a vontade que eles estão. Espero poder ajudar dentro daquilo que for possível, dentro da experiência de alguns jogos que já passei, mas acredito que eles vão me ajudar muito”, disse o atleta, em matéria publicada pelo ​Globoesporte.com.

Cruzeiro com todos os 5 reforços registrados no BID: João Lucas, Machado, Everton Felipe, Jhonata Robert e Roberson. — Caio Fábio (@caiofabio28) January 31, 2020

Segundo Everton Felipe, desde o primeiro momento em que foi procurado, lhe foi passado muita transparência. Por isso, acredita na recuperação do “gigante” Cruzeiro. “É uma fase que o clube está passando, como minha mãe falou para mim em casa: ‘O Cruzeiro é um avião grande que está passando por uma turbulência, mas no final você sabe que vai pousar.’” Mas, para isso, todos serão importantes. Aqueles que vêm de fora e os que já estão há muito tempo envergando a camisa celeste.

