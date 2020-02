Reforço para Dudamel? Situação de Cazares pode ter reviravolta no Galo

​Se a intenção do ​Atlético-MG era evitar que, ao fim de 2020, o meia Juan Cazares deixasse o clube de graça por conta do final do contrato, esta posição, ao que tudo indica, começa a ser revista. O clube já não descarta manter o atleta no plantel, uma vez que a proposta que chegou não bateu com os números desejados pela direção.

Se o Cazares ficar, o Soteldo vir e o Savarino fechar com o Galo eu vou tá mais que iludido esse ano — klaiverzin (@qcara10) February 1, 2020

O Galo, para liberar o gringo, pediu 3 milhões de euros, o equivalente a R$ 14,25 milhões. No entanto, a oferta do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, foi de US$ 3 milhões (R$ 12,8 milhões). Como a equipe mineira não aceitou, isso irritou os árabes, que pensam em retomar a carga em cima do jogador na metade do ano, mantendo os salários na casa de R$ 1 milhão (algo que seduziu Cazares), mas deixando somente US$ 2,8 milhões (R$ 11,7 milhões) ao Atlético, valor que inicialmente havia sido apresentado e que, depois, passou por um reajuste.

@Atletico aceito de presente de aniversário vc contratar o soteldo e o santos e vender logo o cleiton e o cazares, e de quebra despachar o bolt e o pastor, te amoo viu galo — yo soy dan (@andresntss_) February 1, 2020

Por causa das tratativas, muito embora esteja treinando junto ao técnico Rafael Dudamel, o equatoriano tem ficado de fora das partidas. Agora, muito embora o negócio não esteja completamente descartado, a tendência é que o atleta passe a ser utilizado naturalmente. A partir do dia 1º de julho, o meio-campista poderá assinar um pré-contrato com quem desejar.

