Regressiva: favoritos e cotações faltando 1000 dias para a Copa do Mundo 2022

Restam ‘apenas’ 1000 dias até a próxima edição do maior torneio de futebol do planeta: a Copa do Mundo. Programado para ser sediado no Catar, o ​Mundial de 2022 gera altas expectativas e, apesar de ainda haver muito caminho pela frente para conhecermos as seleções que estarão em ação na edição, é inevitável começar a projetar escalações, potenciais surpresas e as maiores candidatas ao título.

Atual campeã do mundo, a França fez uma excelente eliminatória para a Eurocopa 2020 e tem chamado atenção. A renovada Alemanha e a ‘nova geração’ da Inglaterra, que vem de uma honrosa quarta posição no Mundial de 2018, também se destacam. Mas os maiores olhares vão, merecidamente, para a Bélgica: terceira colocada na Copa da Rússia, emplacou 100% de aproveitamento na qualificatória para a Euro e é a ​atual líder no ranking de seleções da FIFA.

As projeções de favoritismo, por sinal, também já tomam conta das casas de apostas. Curiosamente, a principal favorita de momento ao título mundial de 2022 não é europeia: tanto a ​188bet, quanto a ​Betway, cravam a Seleção Brasileira como maior cotada (6.50) ao troféu, seguida de perto pela França (7.00). Os Red Devils (belgas) aparecem com a mesma cotação nas duas plataformas: 13.00, atrás de Alemanha, Argentina, Inglaterra e Espanha.