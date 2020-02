Reinier estréia em grande estilo no Real Madrid; confira

Ontem Reinier estreou pelo time B do Real Madrid, o Castilla. Logo de cara a cria do Ninho já mostrou suas credenciais dando uma linda assistência de calcanhar para Rodrygo marcar na vitória por dois a zero diante do San Sebastián Reyes.

Acompanhe abaixo como o gol aconteceu

Reinier mostrou raciocínio rápido, qualidade e boa definição de jogada. Características que também o marcou no Flamengo, mesmo no curto período de tempo que esteve no Brasil.

Com um cartão amarelo, Reinier foi substituído pouco depois dos 20 minutos do segundo tempo. Já Rodrygo ficou por mais tempo, porém acabou sendo expulso em confusão com o goleiro adversário.

Rodrygo marcou o segundo gol e resolveu não comemorar. Por algum motivo o adversário não gostou disso e reclamou com Rodrygo, que ironicamente começou a comemorar na frente do goleiro. O árbitro entendeu o gesto de Rodrygo como errado e lhe deu cartão amarelo, como já tinha um, vermelho.

O ex-atleta santista tem sido preterido por Zidane. Vinícius Júnior ganhou mais espaço nas últimas partidas com boas atuações, sendo praticamente o décimo segundo jogador do Real, entrando durante todas as partidas.

Voltando ainda a Reinier, o treinador do Castilla Raúl, fez a seguinte análise sobre sua chegada e desempenho nos treinos:

“É um garoto que acabou de chegar. Foi apresentado com as honras de uma grande contratação, treinou com a gente e se adaptou muito bem, mas é preciso paciência. Vejo muito potencial. Antes do jogo estava tenso, mas tem gol, se associa bem e é um bom garoto. É preciso calma. Vamos ajudá-lo“, comentou.