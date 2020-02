Relembre: os 5 clássicos entre Real e Barça desde a saída de Cristiano Ronaldo

​​Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid em julho de 2018, com status de verdadeira lenda para o clube merengue. Em seu tempo na capital espanhola, o craque português venceu nove jogos contra os catalães, empatou outros nove e perdeu 14 vezes, tendo ido às redes do arquirrival em 18 ocasiões. Desde que o camisa 7 se transferiu à Juventus, no entanto, ‘Los Blancos’ não conseguiram mais vencer o Barça. Vamos relembrar os últimos clássicos desde sua saída?

5. Barcelona 5 x 1 Real Madrid (2018)

O Real Madrid de Julen Lopetegui visitou o Camp Nou com urgência de vencer, já que estavam quatro pontos atrás dos catalães em meados de outubro. Mas Luis Suárez tinha outros planos para o confronto: anotou um hat-trick e conduziu a goleada catalã por 5 a 1, completada pelos tentos de Coutinho e Vidal. O Barcelona foi tão dominante que nem sentiu a ausência de seu principal craque, ​Lionel Messi. A aventura de Lopetegui terminou após esse encontro.

4. Barcelona 1 x 1 Real Madrid (2019)

Já com Santiago Solari no banco, o Real Madrid se apegou à Copa do Rei como o único título possível na temporada. ‘Los Blancos’ surpreenderam o Camp Nou com um gol de Vázquez nos primeiros minutos e seguiram pressionado em busca do segundo, assustando bastante com velozes contra-ataques. Mas a superioridade merengue não se traduziu em gols e o Barcelona conseguiu a igualdade com Malcom, deixando tudo em aberto para a volta no Bernabéu.

3. Real Madrid 0 x 3 Barcelona (2019)

Empurrados por seu torcedor, iniciaram o jogo da volta pela Copa do Rei com grande ímpeto pela vitória. Através de um Vinícius Júnior muito participativo, o time merengue desperdiçou inúmeras chances na primeira parte da etapa inicial, o que acabou ‘esmorecendo’ os visitantes e recolocando o Barça no jogo. Sem alarde, os catalães tomaram conta do jogo no segundo tempo e construíram uma vitória sólida por 3 a 0, dois de Suárez e um de Varane, contra.

2. Real Madrid 0 x 1 Barcelona (2019)

Quatro dias após a eliminação na Copa do Rei, o Real Madrid teve a oportunidade de recuperar o orgulho no jogo por La Liga, no Santiago Bernabéu. Sem muita coisa ainda por disputar – o título já estava bastante encaminhado ao Barcelona -, o Real se viu abatido e mais uma vez dominado pelo arquirrival. Rakitic anotou o gol único da vitória catalã.

1. Barcelona 0 x 0 Real Madrid (2019)

Disputado com atraso no dia 18 de dezembro de 2019 – válido já pela temporada 2019/20 -, o último ‘El Clásico’ da década terminou empatado. Foi um jogo parelho, tenso e com o Real um pouco melhor/mais proativo em comparação ao Barcelona, mas as duas equipes deixaram a desejar na produção ofensiva: apenas seis conclusões totais em direção ao gol.

