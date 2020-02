Renner abre mais de 500 vagas em todo o Brasil; cadastre seu currículo

As Lojas Renner abriu mais de 500 vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são em diversos cargos espalhados pelo país, para atuação em lojas físicas da empresa.

A Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento brasileira. Teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual.

Vagas de emprego Renner 2020

A Renner abriu, para 2020, vagas de emprego e também para contratação de estagiários, aprendizes, pessoas com deficiência e Trainee. As vagas de emprego são destinadas aos seguintes cargos:

Gerente de Loja

Assistente de Produtos Financeiros

Analista de E-commerce

Caixa Treinado

Designer

Fiscal de loja

Analista de Modelagem Jeans

Analista de Processos

Analista de RH

Assistente de Loja

Assistente de vendas

Auxiliar de Estoque

Supervisor Comercial de Operações de Varejo

Vendedor

As oportunidades de emprego são destinadas para candidatos de ensino fundamental, médio e superior, a depender do cargo que o candidato optar.

Salários Renner 2020

Os salários para cada cargo ainda não foram informados. Além das remunerações, a empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, comissão, entre outros benefícios.

Inscrição

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do site oficial da loja pelo link. Após isso, o candidato deverá selecionar o cargo de interesse. Em seguida, o usuário poderá clicar na aba “Candidatar-se para a vaga”, localizada no canto superior direito, criar um cadastro com informações pessoais e de trabalho e finalizar anexando o currículo.

Vale destacar que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento.