Renner abre vagas de emprego em todo o Brasil; cadastre o seu currículo

As Lojas Renner abriu vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são em diversos cargos espalhados pelo país, para atuação em lojas físicas da empresa.

A Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento brasileira. Teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual.

Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em moda jovem. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.

Cargos disponíveis

Gerente de Loja

Líder de Negócios

Assistente de Loja – PCD

Assistente de Loja

Assistente de Produtos Financeiros

Assistente Administrativo

Fiscal de Loja

Técnico de Manutenção Elétrica

Líder de Segurança Patrimonial

Auxiliar de Expedição

Salários Renner 2020

Os salários para cada cargo ainda não foram informados. Além das remunerações, a empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, comissão, entre outros benefícios.

Segundo o site LoveMondays, os salários oferecidos pelas Lojas Renner oscilam entre R$ 1.269,00 e R$ 8.531,00. Além disso, os profissionais contarão com assistência odontológica, refeição no local e vale-transporte.

Inscrição

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do site oficial da loja pelo link: https://lojasrenner.infojobs.com.br/ .