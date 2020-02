Repórter revela que acordo por rescisão de Jadson com o Corinthians avançou; Coxa aguarda desfecho

​O futuro de Jadson parece cada dia mais próximo de uma definição. E ela deve ser bem longe de Itaquera. Ao que tudo indica, o experiente jogador deverá mesmo deixar o Corinthians, com destino programado para o Coritiba.

De acordo com a apuração da repórter Nadja Mauad, da RPC, em matéria publicada pelo site ​GloboEsporte, a expectativa é de que o meia rescinda seu vínculo com o ​Timão nesta semana. Entre Jadson e Coxa já estaria tudo acertado, só falta apenas o ajuste com os corinthianos. As conversas para que o destrato seja sacramentado avançaram para um desfecho antes mesmo de quarta-feira, quando os representantes do atleta vão se reunir com os dirigentes paranaenses para alinhar os últimos detalhes da contratação.

Para o bem geral Tiago Nunes vetou tb Rodriguinho, aliás se mandou embora o ídolo Ralf e o meia Jadson, não faria sentido mesmo pegar este caro jogador e que já deu o que podia no Timão. — David Chinaglia (@DavidChinaglia) February 1, 2020

Ainda segundo a reportagem mencionada, Jadson teria conversado com o técnico Eduardo Barroca para informá-lo de que, em 15 dias, estará apto a defender a sua (provável) nova equipe. Com passagem marcante pelo rival Athletico-PR, o meio-campista de 36 anos também defendeu as cores do Shakhtar Donetsk, São Paulo, e o Tianjin Tianhia, da China. Além, é claro, do próprio Corinthians, por onde conquistou muitos de seus principais títulos na carreira.