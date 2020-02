Resende x Flamengo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Com 6 reforços anunciados e renovações importantes já fechadas, o ​Flamengo caminha para inaugurar, oficialmente, sua temporada 2020. Após atuar com sua equipe sub-23 nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o atual campeão brasileiro e continental deve reestrear seus titulares na próxima segunda (3), quando enfrenta o Resende. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Flamengo x Resende​ ​Motivo: ​Quinta rodada do Carioca 2020 ​Data: ​03/02/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Diego da Silva Lourenço (RJ) ​Onde assistir: ​Sem transmissão*

*sem acordo com a emissora detentora dos direitos de transmissão, o Flamengo não terá jogos televisionados no Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

​Provável Resende: ​Ranule; Dieguinho, Grasson, Kevyn, Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Zizu, Geovane, Caio Cézar; Alef Manga. ​Provável Flamengo: ​Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Thuler, Filipe Luís; Arão (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (Pedro).

Ainda perseguindo sua primeira vitória na competição, o Alvinegro do sul fluminense não deve ter grandes mudanças em relação à formação que fez jogo duro contra o Botafogo na rodada passada. Geovane, autor do gol contra o Glorioso, é a referência técnica da equipe.

Atual campeão carioca, o Rubro-Negro deve promover a estreia de parte de seus titulares nesta partida. Por conta da disputa do Mundial, o elenco principal do Flamengo retomou suas atividades tardiamente. Rodrigo Caio está fora por conta de um problema físico. Gabigol está regularizado e deve iniciar entre os titulares.

Campanha no Carioca 2020

Teve de tudo no jogo de ontem. Chuva forte, golaço, paralisação, polêmica e muita entrega dos nossos jogadores. Se liga em algumas fotos da partida! : Marcos Faria pic.twitter.com/fUaBMZF2cI — Resende F.C. (@Resende_FC) January 31, 2020

​​

​Resende ​Flamengo ​Resende 0 x 0 Boavista (18/01) ​Macaé 0 x 0 Flamengo (18/01) ​Resende 1 x 1 Bangu (23/01) ​Vasco da Gama 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Portuguesa-RJ 1 x 0 Resende (26/01) ​Flamengo 3 x 2 Volta Redonda (25/01) ​Botafogo 2 x 1 Resende (30/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01)

Com apenas dois pontos somados em quatro partidas, o Resende é o vice-lanterna do grupo B e vice-lanterna da classificação geral. O Rubro-Negro, comandado por seu time de jovens, fez sete pontos em 12 possíveis e está na segunda posição do Grupo A, atrás somente do Boavista, que já jogou (​e venceu!) nesta quinta rodada.