Resultado da Dia de Sorte 264 – Quinta – 13/02/2020

Cidade em que foi feita a aposta que acertou o resultado da DIA DE SORTE 264:

Estatísticas – Midassorte Resultado Dia de Sorte 264

Estatística da DIA DE SORTE para esse resultado Dia de Sorte 263

Você pode receber prêmios do resultado daMidassorte de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que, a partir de 04/02/2014, os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.Junte os amigos, jogue em grupo… Faça Bolões… Está provado: o jogo compartilhado faz bem, tornando-nos mais sociáveis!

Dezenas que mais saíram:

18 => ( 73 vezes )..•••..07 => ( 69 vezes )..•••..28; 21; 23 => ( 67 vezes ) ..•••.. 03 => ( 65 vezes )..•••.. 17; 12; 10; 08 => ( 64 vezes )..•••.. 05; 09 => ( 63 vezes ).

Dezenas intermediárias:

06 => ( 62 vezes )..•••..29; 04 => ( 61 vezes ) ..•••.. 13 => ( 60 vezes )..•••.. 27 => ( 59 vezes )..•••.. 11 => ( 58 vezes )..•••.. 20; 16; 02 => ( 57 vezes ).

Dezenas que menos saíram:

26 => ( 56 vezes )..•••.. 15 => ( 55 vezes )..•••.. 14; 25 => ( 54 vezes ) ..•••..19 => ( 52 vezes ) ..•••..24 => ( 51 vezes )..•••.. 22 => ( 49 vezes )..•••.. 31 => ( 47 vezes )..•••.. 30=> ( 46 vezes )..•••.. 01 => ( 44 vezes ).

Nosso Palpite (subjetivo) para esse resultado da Dia de Sorte 264:

28; 19; 16; 02; 22; 07; 05 – Maio ==> … Acertos!

Desde do Teste 0007, as Pessoas passaram a enviar seus Palpites e, conforme fazemos no Grupo da LOTOFÁCIL, DUPLA SENA e da QUINA, puderam ter a chance de participar de “Jogo Prêmio”, registrado pelo Site.

Nós jogamos, em todo teste, o jogo de nosso Palpite subjetivo, postado aqui;

( …”faça seu jogo na Lotérica e o registre aqui como Palpite, aumente suas chances de encontrar a Sorte!!!”)

Como apostar no Midassorte resultado da DIA DE SORTE 264

A DIA DE SORTE é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre a partir de 20h.

Na DIA DE SORTE, referente aos dias do mês, você escolhe de 7 a 15 números, ( preços das apostas – Vide tabela Site da Caixa) entre os 31 disponíveis no volante. Você ganha se acertar 4, 5 , 6 ou 7 números .

Você também marca o “Mês” de sua preferência.

Premiações:

Mês de Sorte -. R$2,00; 04 acertos -> R$ 4,00 ; 05 Acertos -> R$ 20,00 ; 06 e 07 acertos -> depende do rateio (arrecadação/Número de Ganhadores).

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, em 7 números, custa R$ 2,00. Quanto mais números jogar, maior é o preço da aposta e maiores as suas chances de ganhar.(vide tabela no site da Caixa).

Informações Relevantes da Caixa Econômica Federal sobre o resultado da DIA DE SORTE 264 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.

A DIA DE SORTE é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta do resultado da DIA DE SORTE 264 em um Terminal lotérico.

O preço ATUAL da aposta(simples) com 7 números é de R$ 2,00, mas você pode pagar outros valores, em função da quantidade de números que colocar no jogo. Aumentando as suas chances!!!

Quantidade de números ——————— Valor da aposta

7 números + 1 Mês de Sorte R$ 2,00

8 números + 1 Mês de Sorte R$ 16,00

9 números + 1 Mês de Sorte R$ 72,00

10 números + 1 Mês de Sorte R$ 240,00

11 números + 1 Mês de Sorte R$ 660,00

12 números + 1 Mês de Sorte R$ 1.584,00

13 números + 1 Mês de Sorte R$ 3.432,00

14 números + 1 Mês de Sorte R$ 6.864,00

15 números + 1 Mês de Sorte R$ 12.870,00

= Vide, no Site da Caixa, a Tabela de premiação em função da Aposta .

“Desafio Interativo – Midassorte” — DIA DE SORTE

PARTICIPE/PALPITES

Proposta: Cadastre-se e Coloque, em “Comentários” um palpite seu de 07 números para o resultado da DIA DE SORTE … e , após você fazer seu Cadastro ,as Pessoas que conseguirem mais pontos que nosso palpite, terão participação em Jg Premio, que , proporcionalmente, lhes será creditado na Planilha de Controle do Grupo MidasSorte de Palpites. Esse valor, a critério da Pessoa, poderá ser utilizado em participações em Jogos MidasSorte ou ser feito o resgate em espécie. Além disso, haverá participação em Jogos Prêmio, no final da Etapa, conforme o Ranking de pontuação.

Critério de pontuação – Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”—

Critério de classificação:

– vencer o Palpite do site nos 07 números….. 02 na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site no Mês.:…..01 na pontuação do ranking.

– Conseguiu 00 Acerto………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.

– conseguir 04 Acertos:………….. 02 na pontuação do ranking.

– conseguir 05 Acertos:………….. 03 na pontuação do ranking.

– conseguir 06 Acertos:………….. 10 na pontuação do ranking.

– conseguir 07 Acertos:………….. 20 na pontuação do ranking.

…se conseguiu 07 acertos e registrou em uma Lotérica o seu Palpite: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!

Loteria DIA DE SORTE – “Etapa DS – PÁSCOA”:

PREMIAÇÃO:

1º Lugar ===> participará , com o Site, em jogos no valor de 02 jogos de 08 dezenas na DUPLA SENA – PÁSCOA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão; além disso , havendo a possibilidade de transformar a participação em bnM)

2º ao 10º Lugar ==> participarão , com o Site, em jogos no valor de 01 jogo de 08 dezenas na DUPLA SENA – PÁSCOA !! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão; além disso , havendo a possibilidade de transformar a participação em bnM)

11º ao 20º Lugar ===> participarão , com o Site, em jogos no valor de 02 jogos de 07 dezenas na DUPLA SENA – PÁSCOA !! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão; além disso , havendo a possibilidade de transformar a participação em bnM)

21º ao 40º Lugar ===> participarão , com o Site, em jogos no valor de 01 jogo de 07 dezenas na DUPLA SENA – PÁSCOA !! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão; além disso , havendo a possibilidade de transformar a participação em bnM)

41º ao nº Lugar ===> participarão , com o Site, em 01 jogo de 06 dezenas na DUPLA SENA – PÁSCOA !! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

( atenção: …não deixem de jogar seus Palpites, pois, numa dessas, a Sorte aparece com os 07 pontos…)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Jogar sem Gastar e, em companhia da Sorte, Ganhar!!!

Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.

Vamos com Fé, buscar o Midassorte resultado da DIA DE SORTE 264 !!!