Resultado da RJ da Sorte 001 – 09/02/2020

Comunicado Site MidasSorte, sobre a transição da Loteria “Rio de Prêmios” e a nova Loteria Resultado da RJ da Sorte 001.

Informamos o Comunicado da Loterj sobre o Término de Contrato para a realização da Loteria “Rio de Prêmios”.:

Resultado da Rio de Prêmios 656 – 02/02/2020

Também informamos:

– a Loterj continuará com o produto Lotérico , agora denominado, “Loterj de Prêmios”, aos Domingos , transmitido pela TV Record/Rio.

– a Empresa e a Equipe que organizava a “Rio de Prêmios” passará, sob uma nova bandeira responsável ( Capemisa- Capitalização) passará a organizar sorteio de um novo produto lotérico: “RJ da Sorte” , que será transmitido pela TV Band/Rio.

Nós, do Site , www.midassorte.com.br, desde 2014, durante todos os Domingos, tivemos a satisfação de acompanhar os trabalhos da Equipe “Rio de Prêmios” e divulgar os resultados dos Sorteios realizados.

Agora, continuaremos aqui fazendo o trabalho de divulgação dos resultados da Equipe ( Viviane; Aline; Carlos Alberto ) que serão realizados nas manhãs de Domingo na Band/Rio.

O Site oficial desse Sorteio é : www.rjdasorte.com.br

Haverá Sorteios para 02 partes do Estado do Rio de Janeiro:

Rio/Grande Rio => Transmitido pela Band/Rio.

Cidades do Interior => Transmitido pela Band/Interior. ( Procuraremos informar, também, esses resultados ).

===

Confira o sorteio resultado da RJ da Sorte 001, Rio e Grande Rio, a ser realizado às 09:00h, dia 09/02/2020 (domingo) , nas dependências da Band/Rio. O RJ da Sorte é um produto lotérico de múltiplas chances e está sob a responsabilidade da Capemisa Capitalizaçãp; Estado do Rio de Janeiro. …… Veja aqui, nesse Domingo, o Resultado da RJ da Sorte 001, a partir de 09:00h!!!