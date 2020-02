Resumos da novela ‘Cúmplices de Um Resgate’ de 10 a 21 de fevereiro

Resumos da novela ‘Cúmplices de um Resgate’ – SBT – 21h30







Resumo de segunda-feira, 10 de fevereiro

Regina convida Joaquim para jantar em sua casa com ‘Isabela’ e Priscila. O padre estranha a falta de afinação de ‘Manuela’ e se questiona se ela não é Manuela. Otávio e Rebeca discutem devido à falha na confecção das peças de roupa. Safira faz acusações e Rebeca decide ir embora. Fiorina acha que Nina e Giuseppe fugiram juntos. Frederico acha que podem ter falsificado a peça piloto para prejudicar Rebeca. Priscila avisa aos avós que irá jantar na casa de Regina.

Resumo de terça-feira, 11 de fevereiro

Fausto aparece e quando vai ser agressivo com Helena, Pedro aparece e lhe protege. Pedro pergunta para Helena se é verdade o que ela disse sobre ainda gostar dele. Pedro diz que ele foi errado e demorou muito tempo para saber o que sente de verdade. Os dois se beijam pela primeira vez. Tomas alerta Safira sobre Frederico estar supondo sobre o que aconteceu com a peça piloto. Helena acha que ele a beijou por dó e vai embora. Lurdinha vê Giuseppe e Nico que foram roubados. A recepcionista empresta dinheiro para que os dois voltem ao vilarejo.

Resumo de quarta-feira, 12 de fevereiro

Na rodoviária, Nina encontra Giuseppe e Nico. Os dois contam para a evangélica que foram roubados. Nico aumenta a história e diz que foi por três homens fortemente armados. Dóris diz para Rebeca que acha que Manuela quer mudar de igreja, pois a viu com o padre. Joaquim chega para o jantar na casa de Regina. Priscila fica feliz e faz questão de conversar com ele, que só tem olhos pra Manuela. Felipe e Julia decidem ir até a mansão de Regina para ajudar Joaquim. Na mansão, Joaquim pede para que Priscila se alimente.

Resumo de quinta-feira, 13 de fevereiro

Regina aproveita a situação para insistir que eles andem mais vezes juntos para que a ideia de casal fique mais famosa entre os fãs da C1R. A vilã faz questão de fotografar apenas os dois para postar nas redes sociais da banda. Pedro conta para Fiorina que foi em todos os lugares da cidade, mas que não encontrou Giuseppe e nem Nico. A italiana fica irritada ao ver Giuseppe, Nico e Nina chegando juntos no ônibus. Téo conta para Marina que Manuela mudou muito após o sequestro e que agora gosta mais dela do que antes e chega a sentir até um calor no peito. Dóris fantasia sobre o pai Luiz ser um super-herói. Regina pede para Geraldo pedir para Vicente por limite nos irmãos Vaz, pois a coletiva de imprensa está próxima.

Resumo de sexta-feira, 14 de fevereiro

Fiorina expulsa Giuseppe de casa e diz que ele é seu ex-marido. Téo conta para Mateus e Dóris que a mãe dele acredita que Fiorina acha que Giuseppe está traindo ela com Nina. Lola só dá atenção ao novo tablet que ganhou devido as boas notas na escola. A pequena não dá mais atenção para sua ‘peixa’, Beijoca. Safira festeja com Tomas o sucesso de seu plano sobre as peças de roupa. Isabela segue com os ensaios de canto com o padre Lutero. Nina vê o ensaio da neta. Isabela fica irritada que ela e Rebeca sabem dos seus ensaios. Regina diz para Joaquim se declarar para Priscila em plena coletiva de imprensa para que os jornalistas publiquem a notícia. Joaquim diz que não fará isso. Regina fala que ele precisa fazer mesmo o que não quer pelo bem da banda. Tomas conta para Safira que Otávio contratou costureiras “freelancers” para ajudar Rebeca na confecção com as entregas das novas peças. No vilarejo, Otávio convence Rebeca a aceitar o trabalho das costureiras.

Resumos dos dias 17 a 21 de fevereiro

Os resumos da novela ‘Cúmplices de um Resgate’, como todos os outros, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

Comentário