Resumos da novela ‘Meu Coração É Teu’ de 10 a 21 de fevereiro

Resumos da novela ‘Meu Coração É Teu’ – SBT –





Resumos da novela ‘Meu Coração É Teu:

Resumo de segunda-feira, 10 de fevereiro

Ana diz a Fernando que não pode falhar com Diego porque ele sempre se portou muito bem com ela. Fernando explica que nunca interferiu na relação de Diego e Estefânia. Nando e Edith encontram Helena desacordada na piscina e conseguem ressuscitá-la. Isabela diz a Henrique que parece incrível que ele tenha estado com a amiga de Fanny. Depois do forte golpe que sofreu, Bruno segue sem se lembrar de nada e Manuela está muito preocupada com ele. Alicia pede a Briana que a ajude a fazer uma mudança de look. Jennifer conta a Johnny que Nicolas já não quer ter filhos depois que a história da “barriga de aluguel” não funcionou. Edith diz a Helena que a bipolaridade pode se curar, e que se ela não se esforça para melhorar, é porque apenas quer causar pena. Fernando declara seu amor a Ana pensando que ela está dormindo, quando descobre que não é assim, reitera seu amor, dizendo que seu coração pertence a ela, eles se beijam. Diego presencia a cena com profunda tristeza. Ana diz a Fernando que não acredita em suas palavras. Johnny e Jennifer se dão fala que Nicolas sente dificuldade para respirar. Diego beija Natália à força e ela não gosta por que sabe que ele o faz por despeito.

Resumo de terça-feira, 11 de fevereiro

Fernando pergunta a Ana se ela ainda o ama. Ana diz que se desiludiu por ele nunca ter lutado por seu amor, isto deixa Fernando triste. Quando voltam para a mansão, Diego se estranha com Fernando e começam a brigar, Nicolas pergunta o que está ocorrendo, e Diego diz que Ana e Fernando o traíram. Helena diz a Nando que sua mãe nunca se interessou por ela. Edith diz a Fanny que Nando é interessante e que poderiam ser amigos. Henrique descobre Fernando não assinou sua carta de renúncia. Ana tenta explicar tudo a Diego, mas se dá fala que ele viu tudo pela câmera de segurança. Briana e Alicia postam suas fotos em uma rede social e esperam que os garotos comecem a entrar em contato. Ana, Fernando e Diego seguem discutindo, Nicolas está desesperado com a briga e sofre um infarto. Henrique descobre o ocorrido com Nicolas e não consegue esconder o gosto que a notícia lhe dá. Paulina diz a Helena que encontrou o lugar ideal para tratamento da bipolaridade, mas a clínica fica na Califórnia. Henrique, hipocritamente, vai ao hospital dar um conselho a Fernando. Yolanda se aproveita da amnésia de Bruno para dizer que eles mantêm uma relação amorosa. Ana diz conta para as crianças o que aconteceu com o avô, e pede que juntos façam um círculo de amor para que ele se cure.

Resumo de quarta-feira, 12 de fevereiro

Henrique planeja matar Nícolas com clorato de potássio para se vingar de Fernando. Dorival pressiona Johnny e ameaça contar a Fernando que Ana dança no “Chicago”. Johnny diz a Diana que está farto de Dorival. Diana diz a Johnny que ele precisa levantar provas dos negócios ilícitos de Dorival para poder se livrar dele, ela diz que tem um plano. Henrique diz a Fernando que a junta diretiva o nomeou como novo presidente da empresa. Alicia está emocionada, pois já está em contato com um garoto pela rede social. Bruno começa a recobrar a memória. Nando se surpreende ao descobrir que o lugar onde Helena vai se tratar é na Califórnia. Diego vê Ana e Fernando abraçados e, quando Ana tenta lhe explicar, ele diz que ela não tem nada que explicar e tem coisas mais importantes pra fazer. Nando diz a Helena que por ela estar afastada por razão de seu tratamento, não pode impedir que ela siga sua vida e até a refaça com outra pessoa. Nicolas desperta e Diego diz que o ama. Helena diz a Paulina que quer que ela a acompanhe até clínica. Henrique entra no quarto de Nicolas para matá-lo. Nicolas acorda da anestesia e detem Henrique, que disfarçado de doutor, estava prestes a matá-lo. Fernando entra e Henrique sai correndo, atirando a seringa que trazia consigo no chão. Fernando fala com o médico que decide mandar analisar a substância da seringa. Fernando e Jennifer ficam felizes por Nicolas ter acordado e ele pede para falar com Diego. Manuela diz a Ana que quer ir embora pois não deseja ficar vendo Bruno todos os dias. Ana pede que Manuela não o faça. Nicolas conversa com Bruno, diz que pode morrer a qualquer momento e que por isso prefere desde já afastar Jennifer de sua vida para sempre, para que assim ela não sofra com sua morte. Johnny acompanha Jennifer ao hospital. Fernando pede a Ana que esteja com ele para o que precisar. Fernando beija Ana no rosto enquanto ela dorme e diz que a ama. Ana sonha com as crianças, e no sonho ela é “Branca de Neve”, as crianças os sete anões, Fernando o príncipe e Isabela a bruxa má. Ana pede a Natália que contate Diego para que ele vá visitar Nicolas, Natália diz Ana que Diego está muito agressivo e não deseja ver ninguém. Henrique promove Leon a seu assistente, mas este diz que não confia nele. Ana recomenda a Fernando que chequem as cameras de segurança do hospital a fim de descobrir quem é o falso médico que estava com Nicolas. Manuela avisa Fernando que vai embora da mansão. Avisam Isabela que seu novo apartamento está pronto, e assim ela já pode deixar a mansão Lascurain. Diego vai ver o pai no hospital e diz que não quer falar de Fernando e Ana, por que este assunto já lhe causou um infarto.

Resumo de quinta-feira, 13 de fevereiro

Leon pede um empréstimo a Fernando para quitar suas dívidas. Edith comenta com Fanny que Lênin mudou radicalmente. Alicia recebe convite de um amigo cibernético, Briana a aconselha a aceitar, porque o “amigo” é maravilhoso. Isabela fica furiosa quando o advogado diz que Fernando quer que ela deixe a mansão. Yolanda tenta acalmá-la. Manuela sai da mansão sem se despedir das crianças, Bruno tenta convencê-la a não ir, mais ela está irredutível e todos ficam muito tristes. Henrique oferece novamente a vice-presidência a Isabela. Edith mostra interesse por Nando e Fanny caçoa dela. Compram pizzas para o jantar das crianças, e Fernando aproveita para informá-los que Manuela foi embora, que ele se despediu da empresa e que Isabela sairá da mansão. Nando fala com a mãe de Helena sobre a decisão de mandá-la para fora do país, e eles entram em acordo que isso será o melhor para ela. Leon conta para a mãe sobre sua nova função na empresa e ela não concorda que ele trabalhe com Henrique. Leon segue tentando reconquistar Fanny. Diego procura Natália e eles se beijam. Diego manda uma foto de Soledade para Ana, e ela fica extremamente feliz, Fernando e as crianças também se alegram por ela. Fernando confessa a Bruno que a empresa é sua vida, mas que agora a última coisa que precisa seria de um escândalo. Edith e Nando têm uma discussão acalorada sobre sociologia e ele se maravilha com o conhecimento dela. Nicolas está se recuperando no hospital e diz a Jennifer que a relação deles não pode seguir, pois ele já é um velho e nunca poderia lhe dar filhos, ela chora porque o ama. Fernando agradece por tudo que Jennifer tem feito por seu pai. Natalia vê a mensagem onde Ana agradece e se desculpa com Diego. Isabela tem pesadelos quanto a sua saída da mansão, ela acorda e se sente totalmente derrotada e fracassada. Johnny confessa a uma enfermeira que está apaixonado por Jennifer. Quando Ana decide dormir, entra Luz, Nando, Fanny, Fernando e Bruno para falarem com ela. Cada um tem um assunto diferente, Ana brinca dizendo que atenderá a todos, mas separados por turnos. Fernando comenta com Ana que descobriu que Alicia tem um perfil em um site da internet, para conhecer garotos, e que existe um universitário que deseja conhecê-la. Ele pede a Ana que explique a ela os perigos desses encontros. Bruno se sente mal por ter “machucado” Manuela. Nando fica triste por que Helena vai para o exterior. Ana mostra às crianças fotos de sua mãe e todos ficam felizes por ela. Diego propõe a Natália que viagem juntos para buscarem novas aventuras, mas ela diz que não deseja ir com ele apenas como sua amante e só iria se tivessem um compromisso mais sério. Fernando pede a Ana outra oportunidade, mas Ana diz que vai demorar para que seu coração esteja inteiro novamente. Ele diz que lutará por ela. Alicia fica muito nervosa ao saber que o pai descobriu seu perfil internet. Fanny fica confusa com a atitude romântica de Lênin. Isabela se despede de Fernando porque irá embora da mansão, antes de ir, Isabela jura a Ana que irá se vingar dela.

Resumo de sexta-feira, 14 de fevereiro

Ana se alegra, pois Isabela e Yolanda deixaram a mansão. Fernando fica sabendo que a substância da seringa que pretendiam aplicar em Nicolas é altamente mortal, que provoca infarto e não deixa vestígios, o médico aconselha que ele denuncie o caso às autoridades. Nicolas fala com Johnny e pergunta se ele realmente ama Jennifer, já que ela tem direito a ser feliz com um homem mais jovem, e ambos desejam a sua felicidade. Bruno explica a Ana porque não funcionou sua relação com Manuela. Jennifer chega para falar com Ana sobre Nicolas, ela se mostra muito triste pela atitude do marido e Ana pede que tenha paciência. Diego vai visitar seu pai e durante a conversa demonstra ter muito rancor de seu irmão. As crianças chegam da escola perguntando se Isabela já se foi. Sebastião inclusive compôs um rap para celebrar a partida da madrasta, Alicia se zanga. Fanny fala com Natália a respeito de Diego, pois ambas estão preocupadas com ele. Fernando diz a Linda que está feliz por não precisar vê-la mais.

Leon diz a Fernando que está muito contente com os avanços que teve com Fanny. Isabela não fica feliz com o apartamento que Fernando lhe deu e vai reclamar com ele em seu escritório. Chegando lá encontra Henrique. Helena se despede com tristeza de Fanny e Nando e viaja para os Estados Unidos onde se submeterá a um tratamento. Ana explica para as crianças a situação de Helena e sua enfermidade. Fernando promete ao pai que vai resolver sua situação com Diego, Nicolas agradece. Fernando procura Diego e o encontra bêbado. ainda assim ele tenta explicar seus sentimentos por Ana, mas o rancor de Diego não permite que ele entenda. Fernando insiste com o irmão para que façam as pazes por causa do pai, mas Diego impõe como condição que deixe Ana, mas Fernando se nega, dizendo que a ama. Isabela procura Fernando para reclamar do apartamento que ele lhe deu, mas como Bruno diz que Fernando não está, ela sobe para procurá-lo. As crianças cantam o rap que fizeram para Isabela, onde a chamam de tarântula, Isabela escuta e fica muito zangada. Fanny conta a Ana sobre sua “relação” com Lênin. Fernando chega em casa e encontra Isabela histérica, reclamando de seu apartamento. Fernando diz a Isabela que se ela não está satisfeita, pode processá-lo, e pede que ela se retire. Fernando conta a Ana que foi ver Diego, e que ele está muito mal, bebendo muito e com um aspecto muito descuidado.

Resumos dos capítulos de 17 a 21 de fevereiro

Os resumos da novela ‘Meu Coração É Teu’, como todos os outros, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.