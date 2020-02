Resumos de Amor de Mãe de 10 a 22 de fevereiro

Resumos de Amor de Mãe – Globo – 21h



Estela é atacada por Belizário



Resumo de segunda-feira, 10 de fevereiro

Eunice mostra os papéis de Tânia para Lurdes. Álvaro disfarça a presença de Estela para Verena. Ryan é hostil com Elias e suas fãs. Camila e Danilo iniciam o programa de fertilização. Danilo se surpreende ao saber que o antigo restaurante de Thelma será demolido. Raul e Vitória comemoram o diploma do ensino médio conquistado por Sandro. Lucas comprova para Álvaro que Vitória está por trás da ação dos moradores de Guaporim contra a PWA. Ryan faz um apelo sobre Domênico em rede nacional, e Lurdes se emociona. Danilo descobre que Nuno comprou o restaurante em nome de Álvaro. Jorge se preocupa com o estado de Estela. Raul afirma que transformará a PWA, e Vitória o admira. Elias pensa em se passar por Domênico para se aproximar de Ryan. Raul e Vitória dormem juntos. Thelma pressiona Nuno a desfazer o negócio com Álvaro. Estela ameaça revelar o que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha com Belizário. Marconi cobra de Sandro o favor que lhe fez.

Resumo de terça-feira, 11 de fevereiro

Elias observa Magno. Matias pede que Durval termine o relacionamento com Tracy em seu lugar. Lurdes acredita que Penha tenha denunciado Magno para Belizário, e Leila fica tensa. Estela se prepara para viajar com Álvaro, e Jorge desconfia. Thelma torce para reaver seu restaurante e trabalhar com Danilo. Leila pede ajuda a Penha, que confessa se sentir bem com Belizário. Sandro pede para acompanhar Raul em um almoço com Lídia. Nuno decide desfazer seu negócio com Álvaro. Tales se sente humilhado por Lídia. Magno confronta Penha. Sandro avisa a Marconi a localização do quadro que o bandido planeja roubar. Tracy não aceita que Durval termine seu relacionamento com Matias. Elias inventa para Magno que foi adotado. Miranda confunde Daniel com Matias. Marconi furta o quadro de Lídia. Belizário agride Estela. Lurdes acredita que Elias é Domênico.

Resumo de quarta-feira, 12 de fevereiro

Magno pede que Lurdes espere para conhecer Elias. Belizário diz a Álvaro que resolveu sua situação com Estela. Belizário presenteia Penha com uma joia dada por Álvaro a Estela. Lídia percebe que seu quadro sumiu. Daisy e Farula comentam com Marconi sobre o roubo do quadro. Tales vê o estado da casa de Estela e chama a polícia. Miriam inicia uma investigação sobre o ocorrido com Estela e questiona Álvaro. Thelma acompanha Nuno até o escritório de Álvaro para desfazer a venda do restaurante. Lídia acusa Sandro de ter roubado seu quadro, e Raul se revolta. Sandro sofre por ter ajudado Marconi. Jorge ajuda Estela a fugir. Elias chega para o almoço com Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A polícia recupera o quadro de Lídia, que se desculpa com Sandro. Sandro confessa a Raul que participou do roubo do quadro.

Resumo de quinta-feria, 13 de fevereiro

Sandro explica sua situação para Raul, que apoia o filho. Lurdes questiona Elias sobre seu passado, e Magno tenta conter a ansiedade da mãe. Raul e Vitória propõem que Sandro deixe o país, mas o rapaz se recusa. Érica comenta que Elias pode ter assistido à entrevista de Ryan e estar fingindo as coincidências com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem vontade de conhecer o filho de Verena. Danilo pede demissão do bar de Nuno para trabalhar com Thelma. Betina convence Verena a deixar Nicete conhecer Júnior. Raul e Vitória armam para que Marconi seja preso. Daniel questiona Miranda sobre Matias. Vitória liberta Amanda e a leva até Davi. Álvaro flagra Nicete e Betina com Júnior, e Verena tenta disfarçar. Davi tenta convencer Amanda a não atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro confronta Nicete.

Resumo de sexta-feira, 14 de fevereiro

Lídia comenta com Miguel sobre a suposta morte de Estela. Álvaro questiona Lucas em relação aos direitos de Betina sobre sua herança, e Amanda os observa. Durval aconselha Matias a procurar Miranda. Amanda segue Belizário. Lurdes conta sua história a Elias, e afirma que o rapaz pode ser seu filho. Tales confessa a Lídia que esteve no apartamento de Estela na noite do crime. Elias vibra ao mostrar CONFIRA para Ryan. Lurdes aconselha Sandro sobre seu futuro. Lucas alerta Álvaro sobre a audiência de Guaporim. Miriam prende Marconi, e Raul e Vitória comemoram. Matias e Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam o processo de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, e Raul e Sandro a apoiam. Durval revela a Danilo que Thelma tem um aneurisma.

Resumo de sábado, 15 de fevereiro

Danilo fica devastado com a notícia sobre o aneurisma de Thelma. Álvaro comemora a derrocada de Vitória, e Raul e Sandro se preocupam. Durval teme perder a amizade de Thelma. Danilo revela a Camila a situação de Thelma. Vitória se desespera ao perder todos os seus clientes. Raul consulta Davi sobre a ideia de transformar a PWA em uma empresa de bioplástico. Lurdes descobre que Elias não é Domênico, e todos se compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial de Tales e expulsa o rapaz de sua casa. Tales chantageia Lídia. Betina admira a dança de Marina. Elias afirma à mãe que Ryan gravará uma música dele.

Os resumos de Amor de Mãe, como das demais novelas, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

