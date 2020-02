Resumos de ‘Amor Sem Igual’ de 10 a 14 de fevereiro

Resumos da novela Amor Sem Igual – Record – 19h45





Resumo de segunda-feira, 10 de fevereiro

Ramiro lê o resultado do exame e diz que nenhum atleta é compatível com ele. Tobias tenta disfarçar a felicidade. Vendo o desempenho de Peppe, Caio chega firme em uma jogada durante o treino. Ramiro diz que o único atleta que não fez o exame foi um tal de Peppe. Tobias fica frustrado. O novo jogador da Bras Esportes convida Rosa Flor para conhecer a casa de massas de seus pais. Hugo fica satisfeito ao ouvir Maria Antônia falando bem do novo amigo virtual. Cansado e fraco de fome, Antônio Júnior entra no sítio de Oxente escondido. Ele procura o depósito de queijos para se alimentar. Yara critica a presença de Cindy nas aulas de dança. Olympia orienta suas meninas. Hugo flagra Antônio Júnior no depósito de queijos. Oxente agradece a ajuda dos motoqueiros que estão se esforçando para acharem Antônio Júnior. Em conversa com Hugo, o rapaz descobre que Bento não morreu e fica aliviado. O ajudante de Miguel aconselha Antônio Júnior a falar com Zenaide. Rosa Flor almoça com Peppe no Mercadão. Ela é apresentada à Bibiana e fica surpresa com a habilidade do rapaz na costura. Rodrigo procura Fernanda e avisa que não continuará na escolinha. O menino diz que seguirá carreira militar. Ivan, Nivaldo e Luciana armam um roubo à escolinha. Zenaide se emociona ao ver seu filho novamente. Maria Antônia fica feliz ao rever o irmão em casa. Carmem mente para Geovani e Norma. Ela diz que irá até o hotel para marcar a apresentação de dança. Yara fala mal de Cindy. No Mercadão, Oxente comemora a volta do filho. Ramiro planeja uma festa surpresa pelo aniversário de Fernanda. Ele conta para Beto que sua intenção é envergonhar e humilhar José Antônio. Duplex olha para Furacão com paixão. Olympia fica surpresa ao ver Carmem entrando em seu clube e lhe chamando pelo nome verdadeiro. A jovem Luciana ameaça Fernanda com uma faca.

Resumo de terça-feira, 11 de fevereiro

Rodrigo fica surpreso com a atitude de Luciana. A menina, Ivan e Nivaldo conduzem Fernanda para dentro da agência. Mauro e Tatiana veem Fernanda sendo ameaçada. Olympia pede para ficar a sós com Carmem. A dona do clube noturno a chama pelo verdadeiro nome. Elas conversam e relembram um roubo que fizeram no passado. Carmem propõe uma nova parceira. A polícia chega na Bras Esportes. Ramiro é avisado sobre o ataque dos jovens carentes. Tobias descobre que a irmã está sendo feita refém. Em conversa com Olympia, Carmem fala sobre seu plano de assaltar um hotel luxuoso. Ramiro e os policias tentam negociar com Luciana. Ramiro pede para matarem todos os jovens sequestradores. Oxente reencontra o filho e não lhe poupa de seus ensinamentos. Olympia fica pensando na proposta feita por Carmem. Tobias ordena que Bernardo mate os infratores e salve Fernanda. Ivan se recusa a se entregar. Ramiro reclama da demora dos policiais. Bernardo e dois seguranças entram na agência esportiva. Norma fica aflita ao ver as notícias pela televisão. Bernardo invade o local e desarma Ivan. Fernanda é conduzida para fora da Bras Esportes. Ramiro abraça a filha. Fernanda procura por Luciana, mas não tem notícias da menina. Bernardo chega e avisa que precisou matar a menina em legítima defesa. Fernanda fica indignada e culpa Tobias. Pedro Antônio apoia Fernanda, que culpa o irmão pela morte da menina. Bernardo explica como armou para culpar os menores. Tobias encontra a irmã dormindo no sofá com o namorado. Ele manda o rapaz ir embora e o ameaça falando sobre a morte de Luciana. Fernanda se levanta e pergunta se foi mesmo o irmão quem mandou matar a menina.

Resumo de quarta-feira, 12 de fevereiro

Tobias nega a acusação de Fernanda. Pedro Antônio apoia a namorada. Ramiro elogia a atitude de Tobias. Sem saber que se trata de Hugo, Maria Antônia marca um encontro com o amigo virtual. Oxente trabalha no Mercadão com o filho. Hugo arma um plano com Juliano. Serena envergonha Peppe ao aparecer durante o treino com alimento para o filho. Poderosa encomenda um vestido para Bibiana. Rosa Flor tenta conter Serena. Bento retorna para a casa dos idosos. Luiggi conta para a esposa que Bibiana esteve com Poderosa. Eles ficam preocupados. Peppe pede Rosa Flor em namoro. Bernardo tranquiliza Tobias e diz que o delegado acobertará a morte de Luciana. Norma consola Fernanda. Pedro Antônio e Donatella falam sobre Tobias. Olympia é surpreendia com a chegada de Antônio Júnior no clube noturno. Oxente estranha ao ver Maria Antônia chegando no Mercadão toda arrumada. Antônio Júnior pede novamente um emprego para Olympia, mas ela recusa. Disfarçado, Hugo observa Maria Antônia . Duplex pede Furacão em noivado. Pedro Antônio procura Miguel e fala sobre Bernardo. Ele fala que o chefe da segurança da Bras Esportes seguiu a ordem de Tobias e executou Luciana desarmada. Miguel então cogita a hipótese de Tobias ter mandado Bernardo matar Poderosa.

Resumo de quinta-feira, 13 de fevereiro

Miguel diz que vai investigar Tobias. Furacão convida Poderosa para comemorar o noivado com Duplex. Hugo pede para Juliano fingir ser o amigo virtual de Maria Antônia e diz que ela não pode gostar do encontro. Juliano o surpreende e começa a abrir seu coração para filha de Oxente. Miguel implica com Poderosa. Maria Antônia se diverte com Juliano. Ela vê Oxente e deixa o local. Hugo tira satisfação com Juliano, que diz também estar apaixonado por Maria Antônia . Antônio Júnior se desculpa com todos na casa Dia Feliz. Fernanda recebe o carinho de Norma. Tobias chama Vânia para um drinque. Miguel e Poderosa vão até um shopping para presentear Furacão, mas acabam se envolvendo em uma confusão. Caio não concorda com o noivado da mãe. Poderosa diz não ser quem Miguel merece. Duplex e Furacão convencem Caio. Pedro Antônio leva Fernanda para jantar em sua casa. Miguel e Poderosa visitam Furacão. Bibiana tem dificuldade para fazer um vestido. Poderosa diz que precisará da ajuda de Duplex durante a reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Miguel surpreende Tobias e o aborda mostrando a foto de Poderosa.

Resumo de sexta-feira, 14 de fevereiro

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto do filho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. Furacão perde a aliança dada por Duplex. Bibiana diz que o vestido que está fazendo é para Poderosa. Furacão pede a ajuda de sua amiga para achar a aliança, mas acaba provocando um vazamento de água. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia. Poderosa comemora a parceria com Duplex. Furacão fica frustrada com o sumiço da aliança. Miguel diz que sua amada está aprontando alguma para a reinauguração do clube. Com a ausência de Wesley, Cindy dá aula de dança para os idosos. Leandro desconfia que o delegado Fonseca foi quem abordou Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é.

Os resumos da novela Amor Sem Igual, como os demais, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

Leia também:

‘Amor Sem Igual’: Uma mulher marcada pela rejeição e abuso na infância

Amor Sem Igual: Quem é Quem: Todos os personagens da novela