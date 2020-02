Retrocesso: Inglaterra testemunha aumento surreal em casos de racismo no futebol

Problema social estrutural, o racismo tem raízes seculares que obviamente demandam tempo e ações de combate firmes para serem neutralizadas. Acontece que, ao contrário do que se espera com o passar dos anos, as mentalidades têm retrocedido e os casos de abuso racial se multiplicado. O futebol, que é um recorte e um retrato da sociedade, também não escapa dessa triste involução.

Como noticia o ​Blog Lei em Campo, do jornalista Andrei Kampff, houve em 2019 um aumento de mais de 50% em casos de racismo na Inglaterra em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento de dados do Ministério do Interior do Reino Unido. Foram mais de 150 relatos de incidentes racistas relacionados ao futebol no país britânico. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, entidade que monitora casos no Brasil, registrou 62 denúncias de racismo envolvendo jogadores brasileiros ao longo de 2019.

Nem a tecnologia nos estádios, que facilita a identificação de criminosos, e nem mesmo o Novo Código Disciplinar da FIFA – que prevê medidas específicas de prevenção, gerenciamento em campo e combate ao racismo -, têm diminuído os casos na Europa. Focar esforços na educação e na conscientização precisa ser, de fato, a prioridade para o longo prazo. Mas e o curto prazo? Talvez seja hora de aumentar o tom e encarar o tema com seriedade: punições efetivas, que verdadeiramente intimidem e coíbam o infrator.