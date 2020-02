Riachuelo abre seleção com 122 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Riachuelo faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 122 vagas de emprego

Grande oportunidade. A Riachuelo faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 122 vagas de emprego. As vagas são para diversos cargos na empresa. Confira!

(também estilizado como RCHLO) é uma rede de lojas de departamento brasileira pertencente ao Grupo Guararapes Confecções. É uma empresa fundada em Recife – Pernambuco em 1956, com pequenas lojas focado na venda de tecidos mais baratos. Em 1979, o Grupo Guararapes Confecções comprou a Riachuelo fazendo uma reestruturação na empresa fornecendo apenas roupas prontas com lojas maiores oferecendo peças a preço de custo para concorrer com outras empresas do ramo.

Em 2013, a empresa empregou cerca de 22.000 empregados e foi eleita a marca de moda mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 690 milhões, ocupando o 33º lugar da lista das 100 marcas mais valiosas do país, segundo a Brand Finance.

Confira os cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Supervisor (a) de Vendas e Merchandising

Supervisor (a) de Atendimento

Assistente de Vendas (telefonia)

Líder de Atendimento

Assistente de Loja – PCD

Assistente de Vendas e Merchandising – PCD

Consultor de Relacionamento – PCD

Líder de Estoque

Monitor de Loja

Pré-requisitos

Formação ensino médio completo

Disponibilidade total de horário, finais de semana e feriados

Experiência com venda de produtos financeiros, preferencialmente no varejo.

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Convênio com empresas parceiras

Participação nos Lucros ou Resultados

Programa de treinamentos

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/riachuelo?page=1