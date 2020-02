Ricardo Oliveira cobra torcida do Galo em desabafo; Dudamel defende Zé Welison e reclama de vaias

​O ​Atlético-MG voltou a apresentar um rendimento abaixo do esperado na tarde deste domingo (16). Com sua equipe reserva em campo, de olho na decisão na Copa Sul-Americana contra o Colón, o Galo não jogou bem no Mineirão e foi derrotado pela Caldense. No dia que marcou o retorno oficial de Diego Tardelli ao clube, o time perdeu pelo placar de 2×1 e foi vaiado pela torcida no Mineirão.

Após o duelo, o experiente Ricardo Oliveira falou em tom de desabafo. Muito criticado, ele afirmou que a equipe está falhando coletivamente e ‘cobrou‘ um maior apoio por parte dos torcedores.

“ Realmente está bem atípico daquilo que eu estou acostumado. Porém você (repórter) foi muito feliz em ressaltar meu profissionalismo, meu respeito quanto às decisões que se tomam, sempre visando no bem coletivo. Seria egoísmo da minha parte me queixar aqui porque não estou chegando. Eu penso sempre que o coletivo está acima de qualquer individualidade. Também pelo rendimento que eu não tive, que não foi dos melhores no final do ano passado. Esse ano, eu acho que esse é o segundo jogo meu que começo como titular, jogando né?!“, disse o jogador, à ​Rádio Itatiaia.

“Primeiro que a gente não recebe bem as vaias. Isso é impossível. No momento de dificuldade, precisamos muito do apoio do torcedor. Já que nós amamos o clube, como os torcedores falam, já que eles dizem ser o maior patrimônio, é o momento de abraçar o time, ajudar o treinador, fazer reflexão. E trabalhar, só conseguimos mudar com trabalho. Mas o Brasil é isso, só o que mantém o treinador é resultado. A pré-temporada fantástica, ideia de trabalho boa. Infelizmente os resultados não vem aparecendo e o torcedor reage desse jeito”, adicionou, entrevistado pela reportagem da TV Globo.

eu discordo da maioria, para mim o Ricardo Oliveira TEM que ser titular quinta feira — Guilherme Chi️pet️ (@Chiapetoviski) 16 de fevereiro de 2020

Dudamel

A entrevista coletiva do treinador venezuelano foi marcada por momentos quentes. O comandante saiu em defesa do volante Zé Welison, um dos mais criticados no Mineirão. “Estou triste por Zé. Me dói. É um grande jogador. Hoje viveu, lamentavelmente, uma situação de futebol. Mas o apontam como se ele tivesse roubou ou matado alguém. Não estou de acordo“, afirmou.