Rivaldo sai em defesa de Messi e fala sobre Neymar no Barcelona

​Em meio ao ​​mal-estar e polêmica envolvendo o astro Lionel Messi e o secretário técnico Eric Abidal, ex-jogador Rivaldo apoia declaração do camisa 10 e reforça ideias do comentário do argentino.

Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, o brasileiro afirmou que as declarações do ex-lateral expuseram os jogadores da equipe blaugrana e corroboraram com a crise interna do clube.

“Messi tem todo o direito do mundo ficar com raiva de Abidal sobre a maneira como ele reclamou do profissionalismo de alguns jogadores em treinamento, especialmente quando ele não citou nenhum nome específico. Isso colocou todos os jogadores em dúvida”, declarou.

Rivaldo explicou que é difícil falar sobre o assunto quando não se tem informações internas do clube, mas que Messi “apenas tentou defender o grupo e a si próprio”, e que ainda aumentou sua idolatria perante os torcedores do Barcelona.

O campeão mundial acrescentou que Eric Abidal deveria ter considerado o possível impacto de sua declaração e que praticamente ‘forçou’ Messi a reagir. O ex-jogador considerou ainda que o problema influenciou na preparação e consequentemente na eliminação do Barcelona na Copa do Rei.

O brasileiro aproveitou para reforçar a necessidade de a equipe catalã contratar o atacante Neymar no final da temporada. “O Barcelona precisa de um jogador que faça a diferença quando for necessário e, na minha opinião, esse jogador é Neymar. O Barcelona talvez deva continuar considerando sua contratação”, encerrou.