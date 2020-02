River Plate é punido pela Conmebol para jogo contra o São Paulo

​ O duelo entre River Plate e São Paulo, ​pela fase de grupos da Copa Libertadores, será com portões fechados. A partida está marcada para o dia 22 de abril (quarta-feira), às 21h30, ​como destaca a matéria do Globoesporte.com.

Nesta terça-feira, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, última instância da Justiça Desportiva) anunciou uma punição de dois jogos como mandante sem público para River Plate, por causa da confusão na final da Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors.

O atentado contra o ônibus que levava o time do Boca para o estádio Monumental de Núñez fez o jogo ser adiado, depois cancelado, e então finalmente transferido para Madrid.

Além do jogo contra o São Paulo, o River Plate terá que jogar sem torcida diante do Binacional, do Peru. A LDU, do Equador, é a equipe que completa o grupo D da​ Libertadores.

O River foi punido e jogará duas partidas da Libertadores com portões fechados – vale lembrar que a Conmebol aplicou a mesma punição para a edição de 2019. Vai ter que cumprir de novo, agora punido pelo TAS. A princípio nos jogos contra o Binacional (11/3) e o São Paulo (22/4) — Leonardo Dahi (@leonardodahi) February 4, 2020

​O River Plate ainda tem uma outra punição pendente, também de um jogo com portões fechados, referente a outro jogo com o Boca Juniors. Mas o clube recorreu dessa decisão, e ainda não há resultado dessa apelação.