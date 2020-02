Rodrigo Caio pode retornar para a final da Recopa

​Após vencer a Taça Guanabara, o Flamengo já se prepara para outra final: a Recopa. Como empatou o primeiro jogo contra o Independiente del Valle por 2 a 2, basta uma vitória simples no Maracanã, para o Rubro-Negro levantar mais um troféu na era Jorge Jesus. A tendência é que os ingressos se esgotem até a próxima terça-feira (25). A expectativa é de ter 68 mil ​flamenguistas na quarta-feira (26).

No último sábado (22), Jesus já tinha declarado que não descartava nenhuma hipótese de ter o time completo para o confronto contra os equatorianos. O jornalista ​Lucas Oliveira, do jornal “O Dia”, entrevistou o zagueiro Rodrigo Caio e o jogador confirmou que está trabalhando intensivamente para jogar a segunda partida da Recopa: “Vamos tentar, né? Estou fazendo o tratamento para estar em condições. Vamos ver”.

A presença do defensor é considerada pela comissão técnica como muito importante, já que Léo Pereira e Gustavo Henrique não tiveram uma boa atuação diante do Boavista. Nos próximos dias, o atleta vai fazer testes como simulação de jogo para saber se terá realmente condições de jogo. O Departamento Médico do clube está muito confiante, mas não irá arriscar se não existir evolução do próprio zagueiro.

Vcs preocupados com BBB.. Eu só queria o Rodrigo Caio recuperado pra quarta feira.. — vanderson_fla  (@vanderson_n12) February 23, 2020

Rodrigo Caio sentiu dores musculares e foi constatada uma contusão no adutor da coxa esquerda. Desde então, ele vem trabalhando diariamente no CT Ninho do Urubu e não deseja ficar de fora da decisão. Bruno Henrique também tenta ter condições físicas ideais para entrar em campo, mas, o caso do atacante é um pouco mais delicado e Vitinho está cotado para entrar no seu lugar.