Rodrigo Faro é plano B para apresentar o Power Couple Brasil – Bastidores

A emissora não deverá contratar pessoa de outra emissora para comandar o reality show.

Tudo indica que a Record TV não deverá contratar pessoa de outra emissora para comandar o Power Couple, que até então vinha sendo apresentado por Gugu Liberato.

De acordo com as informações da jornalista Fábia Oliveira, do O Dia, Rodrigo Faro é o plano B da emissora para a apresentação da produção.

Ainda segundo consta, a prioridade é fechar os casais participantes, e depois partir para o líder do programa.