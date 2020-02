Rodriguinho busca acordo, mas esbarra em entrave para ficar livre no mercado

​Rodriguinho não vai continuar no ​Cruzeiro em 2020! Sem acerto por permanência, meia tenta acordo amigável com equipe mineira para conseguir a liberação contratual e ficar definitivamente livre para acertar com ​outro clube. No momento, a forma de pagamento da dívida do time com o atleta emperra a negociação.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, há uma distância significativa entre o que a Raposa e o meio-campista de 31 anos querem para fechar o acordo. A princípio, o clube fez uma proposta, mas Rodriguinho não achou boa. Por sua vez, o jogador enviou uma contraproposta, que também não foi bem vista pela diretoria cruzeirense.

O desejo do meio era receber parte do pagamento da dívida à vista e o restante em parcelas. Entretanto, a forma de pagamento não agradou ao Cruzeiro e negociação ‘travou’. Rodriguinho não pretende entrar na Justiça e tenta resolver o impasse de modo amigável e rápido para assinar com outro clube.

Não depende só de Rodriguinho, se fosse esse o problema, já teria se resolvido se sim ou não e o Bahia não ia ficar esperando a decisão dele, ia pular fora… Tem as dívidas do Cruzeiro com ele e com o Pyramides, essa é a negociação — murilo filgueiras (@murilase) February 5, 2020

A preferência do meia é por equipes brasileiras – devido ao nascimento do filho nessa quarta-feira (5), em Belo Horizonte. O ​Bahia e o ​Athletico Paranaense sondaram a situação do jogador, mas as negociações não caminharam. Rodriguinho também tem propostas do exterior, mas aguarda desfecho com o Cruzeiro para avançar em tratativas.

Rodriguinho chegou ao Cruzeiro em 2019 em acordo junto ao Pyramids, do Egito, por 4 milhões de dólares e com o apoio de investidores. Em meio a dívidas e atrasos no pagamento, o débito relacionado a compra é de aproximadamente 7 milhões de dólares (R$30 milhões).