Roma x Bologna | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Na próxima sexta (6), o acirrado Campeonato Italiano 2019/20 terá sua rodada 23 inaugurada justo na capital do país. No Estádio Olímpico de Roma, a equipe giallorossi recebe o Bologna, duelo importantíssimo para as pretensões romanistas de vaga na próxima ​Champions League. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Roma x Bologna ​Motivo: ​23ª rodada da Serie A TIM 2019/20 ​Data: ​07/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Olímpico, em Roma (ITA) ​Árbitro: ​Marco Guida (ITA) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Roma: Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante, Ünder, Kluivert (Carles Pérez), Mkhitaryan​ (Perotti); Edin Dzeko. ​Provável Bologna: ​Skorupski; M’baye, Corbo, Danilo, Denswil; Schouten, Domínguez, Orsolini, Barrow (Olsen), Soriano; R. Palacio.

Precisando da vitória para adentrar o grupo dos quatro primeiros colocados da Série A, a Roma tenta driblar ausências importantes neste duelo contra o Bologna. O meia Lorenzo Pellegrini está suspenso, enquanto Diawara, Nicolo Zaniolo, Davide Zappacosta e Eugene Bouah estão no departamento médico. O argentino Javier Pastore está em transição física e ainda não deve ter condições de jogo, enquanto Mkhitaryan pode aparecer entre os titulares.

O Bologna, por sua vez, também tem a sua lista de problemas. Andrea Poli e Mattia Bani estão suspensos, enquanto Nicola Sansone, Federico Javier Santander, Gary Medel, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks estão lesionados e não terão condições de jogo.

Últimos cinco jogos

​Roma ​Bologna ​Parma 0 x 2 Roma (16/01) ​Bologna 1 x 1 Fiorentina (06/01) ​Genoa 1 x 3 Roma (19/01) ​Torino 1 x 0 Bologna (12/01) ​Juventus 3 x 1 Roma (22/01) – Copa ​Bologna 1 x 1 Hellas Verona (19/01) ​Roma 1 x 1 Lazio (26/01) ​SPAL 1 x 3 Bologna (25/01) ​Sassuolo 4 x 2 Roma (01/02) ​Bologna 2 x 1 Brescia (01/02)

Com 39 pontos somados, a Roma é a atual quinta colocada do Italiano, brigando ‘cabeça a cabeça’ com a Atalanta pela quarta posição. Já o Bologna ocupa a décima primeira posição com 30 pontos, a apenas dois de distância da zona de classificação para a Europa League 2020/21. Apesar de brigar em cima, o clube da capital italiana soma apenas um triunfo em seus últimos cinco compromissos da campeonato, enquanto os visitantes tentarão vencer três jogos consecutivos de Série A pela primeira vez desde março de 2019.