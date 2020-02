Rui Costa coloca permanência de medalhão como prioridade no Galo: “Eu nunca o vi tão motivado”

​O Atlético-MG ainda está tentando se encontrar na temporada. O time vem oscilando bastante nas mãos do treinador Rafael Dudamel, e a eliminação na Sul-Americana engrossaram as críticas dos torcedores atleticanos. Nos bastidores, a diretoria do ​Galo mantém o respaldo ao comandante e acredita bastante que o venezuelano irá conseguir realizar um ótimo trabalho nesta temporada.

Para aliviar a pressão, os dirigentes alvinegros tentam buscas reforços para qualificar o elenco e o objetivo é não vender mais nenhum jogador importante. O diretor de futebol, Rui Costa, concedeu entrevista à jornalista Lohanna Lima, do portal “​O Tempo”, e colocou a permanência de Juan Cazares como uma das maiores prioridades do clube mineiro. O atleta estava cotado para sair, mas a tendência é que fique no Galão da Massa.

“O Atlético quer renovar. Não podemos impor a ele um novo contrato. Já foi posicionado para os empresários dele. Estamos tentando renovar o contrato com ele. Mas o mais importante para nós agora é que ele volte a jogar e a ajudar o Atlético em campo. Conversei com ele, foi integrado novamente ao elenco. Nunca o vi tão motivado como agora. Ele vai trabalhar e vai voltar”, disse o dirigente.

O cartola ainda comentou como anda o processo para a renovação de contrato com o meia-atacante e o limite para oferecer um salário dentro das condições financeiros do Alvinegro.

Algo me diz que com esse time atual ele deita — Noo️R  (@NooBR7) February 26, 2020

“Mesmo antes da minha chegada, esse assunto da saída do Cazares é recorrente. Ele não saiu até hoje por essa importância que ele tem. O presidente estabeleceu um patamar para a negociação compatível com essa grandeza, mesmo sabendo que é o último ano de contrato. Ele é um ativo nosso. E à medida em que a negociação não atendia o que a gente queria, o presidente encerrou a negociação”, finalizou.