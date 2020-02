Rumo à capital! Santos anuncia acordo para mandar jogos no Pacaembu

​O ​Santos anunciou, na manhã desta quarta-feira, um acordo com a Allegra, concessionária que venceu a licitação para administrar o Pacaembu. O mesmo tem como objetivo fazer com que o Peixe mande ao menos dez jogos no estádio da capital paulista ao longo de 2020 e começa a valer já a partir do dia 29 de fevereiro, quando o Peixe receberá o Palmeiras pelo Campeonato Paulista – o duelo está confirmado para o histórico estádio.

O Santos FC, deve jogar no Pacaembu sim, porque tem muita torcida no Grande ABC Paulista. — José. (@jtssobrinho) February 19, 2020

O presidente do Santos, José Carlos Peres, celebrou o acordo. “O Pacaembu faz parte da história do Santos Futebol Clube. Nele conquistamos títulos de grande expressão, como nossa última Libertadores, e também fortalecemos nosso vínculo com nossa torcida localizada na capital e grande São Paulo. Equilibrar mandos de jogos entre Vila Belmiro e Pacaembu é um dos nossos maiores compromissos. É um movimento importante para arrecadação de bilheteria, aumento do programa de sócios e maior visibilidade do clube”, disse o dirigente.

Joga na vila reclamam, muda pro Pacaembu reclamam, mano a torcida do Santos disparada consegue ser a mais chata — Henrique (@EusRique) February 19, 2020

O CEO da Allegra também comentou a parceria, que pode ser ainda mais longeva do que o previsto inicialmente. “Estamos muito felizes em receber o Santos no Pacaembu. Sem dúvida, esta será uma parceria duradoura. Queremos que a torcida santista sinta-se em casa e tenha uma excelente experiência no Pacaembu”, afirmou Eduardo Barella. As vendas de ingressos para o clássico, válido pela oitava rodada do Paulistão, já começaram para algumas modalidades de sócio do Peixe.

