Sabrina Sato recebe Xuxa e Gretchen em quadro inédito do Domingo Show – Bastidores

Humoristas Lucas Veloso e GKAY também marcam presença na gravação do programa de estreia.

De volta aos estúdios da Record TV, a apresentadora Sabrina Sato subiu ao palco do novo Domingo Show, nesta terça-feira, dia 18/2, para gravar mais um quadro inédito, desta vez em companhia de duas convidadas especialíssimas: a apresentadora Xuxa Meneghel e a cantora Gretchen. O que esse trio vai aprontar, junto aos humoristas Lucas Veloso e GKAY (Gessica Kayane), o público verá na estreia do programa, marcada para o dia 8 de março, às 11h.

Xuxa, que à frente do reality musical The Four dividirá, a partir da mesma data, a programação dominical* com Sabrina, Rodrigo Faro e as equipes do Hoje em Dia e do Domingo Espetacular, trocou elogios com a nova parceira e adiantou: “Domingo é quando ficamos procurando o que ver, e a nossa programação está ainda mais divertida!”.

Com as gravações do reality de games “Made in Japão” já adiantadas, Sabrina agora se dedica a novos quadros do Domingo Show e retorna ao palco do programa montado na Barra Funda, sede da Record TV.

*Em 8 de março estreia a nova programação da Record TV, que aos domingos passará a levar ao ar os programas Hoje em Dia, às 9h; Domingo Show com Sabrina Sato, às 11h; Hora do Faro, às 14h; The Four, às 18h; e Domingo Espetacular, às 19h30.