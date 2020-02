Saiba como conseguir o extrato do INSS para declarar o IR em 2020

A partir da próxima segunda-feira, 02 de março, poderá ser emitido o documento de declaração do Imposto de Renda referente aos ganhos de 2019. O prazo vai seguir até o dia 30 de abril.

A declaração do IR 2020 deverá ser feita por quem, em 2019, teve ganhos acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, pensão por morte ou alimentícia, aluguéis etc.). Quem se enquadrar nessa faixa deverá baixar o programa no site da Receita Federal e enviar a declaração.

Para preenchimento do Imposto de Renda, os aposentados e pensionistas obrigados a declarar devem usar o extrato de rendimentos do INSS referente a 2019.

O documento do IR é fundamental, uma vez que conta com todos os valores recebidos da Previdência pelo segurado no ano-base. Vale lembrar que declarar valores diferentes da fonte pagadora é um dos motivos que mais levam à malha fina do Imposto de Renda.

Os contribuintes poderão conseguir o informe dos rendimentos pela internet. Esse é o caminho mais aconselhado pelo INSS para emissão do informe de rendimentos.

Para conseguir o informe na internet, o candidato deverá acessar o portal Meu INSS (meu.inss.gov.br) e realizar o login com os dados pessoais, utilizando o CPF e senha cadastrada.

O contribuinte deverá acessar a parte em que diz “Serviços em Destaque” e, logo em seguida, o usuário deverá clicar em “Extrato do Imposto de Renda”. Para isso, basta clicar e informar o ano ao qual o informe de rendimentos se refere. Depois, o aposentado deve selecionar nome e número. O demonstrativo é gerado imediatamente.

Além do site oficial, o documento poderá ser emitido através do aplicativo do Meu INSS disponível para smartphones Android e iOS. Há, ainda, a possibilidade de emissão em agências do INSS, porém é necessário fazer agendamento pelo telefone 135. A central funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Extrato de rendimentos do INSS; veja como emitir

O contribuinte deverá entrar na plataforma Meu INSS (meu.inss.gov.br) e realizar o login com seu CPF e senha. Caso não tenha cadastro, é necessário informar os dados e inclua uma senha de nove dígitos;

Ao entrar no sistema, vá em “Serviços em Destaque” e clique em “Extrato de Imposto de Renda”, onde mostra uma figura de um leão;

No campo “Ano Calendário”, marque “2019” e, depois, clique em cima do número e nome do beneficiário;

Consulte o documento na tela do computador ou clique em “Baixar PDF” guardar o arquivo digital ou imprimir o demonstrativo.

