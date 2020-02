Saiba como obter o microcrédito produtivo orientado da Caixa ainda em 2020

A Caixa Econômica Federal, como um dos ancos parceiros do Plano Progredir, do Governo Federal, é uma das instituições financeiras que fornecem o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), empréstimo em dinheiro oferecido a microempreendedores de baixa renda.

Segundo a CEF, se seu empreendimento é pequeno, mas a sua vontade de crescer é grande, o MPO é o ideal para seu negócio seja para comprar materiais, equipamentos ou melhorar o ambiente. A taxa de juros, conforme o banco, é uma das melhores.

O Microcrédito Caixa é ideal para empreendedores formais, informais e Empreendedores Individuais, e oferece uma equipe capacitada para visitar o seu empreendimento e esclarecer todas as suas dúvidas sobre formas de pagamento, prazos e limites do empréstimo.

Como funciona

Limite

O valor do crédito depende da análise do crédito e da capacidade de pagamento do empreendimento. O valor mínimo é de R$ 300,00 e, de acordo com a necessidade e o porte do negócio, pode chegar até R$ 15 mil, conforme a evolução do empreendimento.

Prazo

O prazo é de 04 a 24 meses. Para primeira contratação o prazo é de até 12 meses para pagar, dependendo da finalidade do crédito.

Vantagens e condições exigidas

Ser maior de 18 anos ou emancipado e possuir conta na Caixa;

Não ter nome em cadastros de inadimplentes, como CADIN, SERASA, SINAD e SCPC*;

O valor do crédito depende da análise do crédito e da capacidade de pagamento do empreendimento;

O valor mínimo é de R$ 300,00 e, de acordo com a necessidade e o porte do negócio, pode chegar a R$ 15 mil, conforme a evolução do empreendimento, sendo que a primeira contratação pode ser de até R$ 3.000,00 e, a partir do segundo contrato, até R$ 5.000,00 para Investimento e/ou Giro;

Você movimenta o crédito pela conta corrente, poupança ou conta Caixa Fácil;

Você, pessoa física, efetua o pagamento em parcelas, dependendo da finalidade do crédito e das análises realizadas pela Caixa, e escolher o melhor dia do mês para o vencimento da prestação;

Para pessoas jurídicas, o pagamento também é realizado em parcelas, dependendo da finalidade do crédito e das análises realizadas pela Caixa, e você pode escolher o melhor dia para o vencimento da prestação.??

* CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), SERASA (Empresa de Informações de Crédito), SINAD (Sistema de Inadimplentes da Caixa), SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Pagamento

As prestações do seu empréstimo podem ser pagas por débito em conta ou boleto bancário, nos Correspondentes Bancários Caixa, agências Caixa e casas lotéricas.

Como realizar

Informe-se sobre o produto

Compareça a qualquer uma das agências da Caixa, instituições parceiras, Caixa Crescer ou ligue para 0800 726 0101.

Utilize o crédito

Se o seu cadastro for aprovado, após as análises efetuadas pela Caixa, o crédito será depositado diretamente na sua conta.