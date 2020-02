Saiba como será o programa de Reinaldo Gottino na CNN Brasil – Bastidores

O programa irá ao ar no início da tarde.

No início do ano a CNN Brasil divulgou a logomarca de alguns de seus programas. Um deles é o “360º C”, a ser comandado por Reinaldo Gottino. O âncora – ex-contratado da Record TV – trocará os exageros sensacionalistas por uma abordagem mais sóbria. Em comum com seu programa anterior, está o fato de poder dar sua opinião sobre os temas explorados –em meio a vários entrevistados e especialistas.

O 360° brasileiro será exibido no primeiro horário do prime time, entre o fim da tarde e o início da noite. Assim, Gottino irá ao ar antes dos jornalísticos apresentados por Monalisa Perrone, William Waack e Daniela Lima.

Se seguir o formato original à risca, Gottino não ficará restrito ao estúdio que a CNN construiu na avenida Paulista, no coração de São Paulo. Em grandes coberturas, como terremotos, furacões ou movimentação política, Gottino poderá trocar Nova York pelo local do evento/tragédia.