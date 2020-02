Saiba mais sobre a participação de Roberto Birindelli em Nos Tempos do Imperador – Bastidores

Na trama das seis, ele defenderá o General Solano López.

Em “Nos Tempos do Imperador”, as divergências entre o General Solano López (Roberto Birindelli) e Dom Pedro II (Selton Mello) causam um desconforto na monarquia e no governo brasileiro. As desavenças entre eles dão início à Guerra do Paraguai, evento que marcou a história do Brasil, assim como da América do Sul.

No início da trama de Nos Tempos do Imperador, Pedro recebe a visita do General e sua comitiva durante uma viagem ao Centro-Oeste brasileiro,. O primeiro encontro entre os dois é desastroso e demonstra que a relação entre Paraguai e Brasil não será das melhores.

Solano é inconveniente e ofende até mesmo as filhas do Imperador, Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphão). Pedro sente o baque das ameaças do General e ordena que ele vá embora. A visita causa mal estar na monarquia e Pedro sente que essa não será a última vez que verá Solano.

O elenco de “Nos Tempos do Imperador” ainda conta com nomes como Selton Mello, Leticia Sabatella, Mariana Ximenes, Gabriela Medvedovski, Michel Gomes, Alexandre Nero, Daphne Bozaski, entre outros. Nos Tempos do Imperador é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Vinícius Coimbra.

A obra tem previsão de estreia para o dia 30 de março. Trata-se da substituta de Éramos Seis na Globo!.