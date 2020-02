Saiba mais sobre o personagem de Selton Mello em “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A novela das seis da Globo será lançada no dia 30 de março.

Saiu uma nova foto de Selton Mello caracterizado como Dom Pedro II em “Nos Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis da TV Globo a ser lançada no dia 30 de março.

O ator volta a gravar uma novela após quase 20 anos. Na trama, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Dom Pedro II é querido pelo povo e trabalha pelo progresso do Brasil. Tem ao seu lado a Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), com quem tem as filhas Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso).

“Nos Tempos do Imperador” tem no elenco outras estrelas como Mariana Ximenes, Alexandre Nero, Bel Kutner, Michel Gomes, José Dumont, entre outros. A direção artística será de Vinícius Coimbra.