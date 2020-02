SAIU! Chevrolet abre novas de emprego e estágio no Brasil

Recentemente, a empresa abriu oportunidades de emprego. Veja os cargos

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização.

Em 2017, as operações na Argentina e Brasil foram integradas na GM Mercosul. No ano de 2018 a Chevrolet vendeu nos dois mercados 535.774 mil veículos, sendo 434.458 mil no Brasil e 101.316 mil na Argentina.

A GM Mercosul tem quatro Complexos Industriais que produzem veículos, motores e componentes em São Caetano do Sul, São José dos Campos e Gravataí, no Brasil e em Rosário, na Argentina. Conta ainda com unidades em Joinville (produção de motores e cabeçotes de alumínio), Mogi das Cruzes (produção de componentes estampados) e Indaiatuba (Campo de Provas), Centros Tecnológicos em São Caetano do Sul e Rosário e Centros Logísticos em Sorocaba e General Rodriguez, em Argentina.

Recentemente, a empresa abriu oportunidades de emprego. Veja os cargos:

Vagas disponíveis

Programa de Estágio – Área de Manufatura

Programa de Estágio – Área de Recursos Humanos

Programa de Estágio – Área de Finanças

Programa de Estágio – Área de GBS Talent Services

Programa de Estágio – Área Jurídica

Programa de Estágio – Área de Tecnologia da Informação

Programa de Estágio – Área de Comunicação Interna

Programa de Estágio – Estágio Meio Ambiente

Estágio em Secretariado Executivo

Programa de Estágio – Marketing de Produto

Pré-requisitos

Cursando Ensino Superior

Inglês Avançado

Pacote Office

Benefícios

Assistência ambulatorial;

Restaurante no local;

Seguro de vida;

Desconto nos veículos da marca Chevrolet;

Convênio com Gympass;

Ajuda de custo para o transporte.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem manifestar o interesse acessando o link: https://www.vagas.com.br/empregos/gm-brasil?page=2